Víctor Hugo Morales reflexionó respecto a los derechos perdidos ante el avance del neoliberalismo

La 10ª jornada de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia fue el escenario donde ayer el periodista Víctor Hugo Morales presentó su libro "Papel Prensa. El grupo de Tareas". La cita fue en el Lucania Palazzo Hotel y contó con gran cantidad de personas que escucharon al periodista de C5N hablar sobre diferentes temas de la actualidad de América Latina.Antes de ofrecer la charla, el también relator de fútbol brindó una conferencia de prensa en el Centro Cultural. Allí destacó la decisión política de realizar la Feria del Libro pese a la catástrofe que sufrió Comodoro Rivadavia durante marzo y abril a raíz del temporal.Morales también manifestó su satisfacción por presentar su nueva publicación en esta ciudad. "Presentar un libro genera una especie de romance entre el libro y uno mismo, en consecuencia, hay que prolongarlo durante algunos meses sino el libro moriría; todo quedaría en escribir un libro y entregarlo a la editorial. Por eso es importante que mientras lo sigamos presentando, el libro está vivo. Y yo considero que este libro tiene que estar vivo porque hace a una lucha muy importante dentro de mi profesión, que tiene que ver con la historia de quienes tienen un dominio perverso en los medios de comunicación en la Argentina, y todo nació en un delito de lesa humanidad", explicó.El comunicador, por otro lado, valoró la pluralidad de voces que hay en la señal televisiva C5N. "La programación funciona con periodistas que tenemos una mirada muy recelosa del andar del neoliberalismo que representa el Gobierno a nombre de las corporaciones. Es bueno tener un espacio donde uno pueda desarrollar lo que toda mi vida fue mi trabajo, que fue oponerme vibrantemente al neoliberalismo", indicó."Encuentro allí mucha protección para hacer las cosas como las siento y esto se traslada a otros notables profesionales como Gustavo Sylvestre y Roberto Navarro. Posiblemente provoquemos que C5N tenga una mirada exclusiva, pero la realidad es que hay coberturas del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta y (María Eugenia) Vidal como también de Sergio Massa. La mirada general es que C5N se ha convertido, por inclusión fuerte de los comunicadores, en una posibilidad plural. La única que hay en la televisión argentina", dimensionó.NEGOCIOS POCO CLAROS EN EL FUTBOLVíctor Hugo Morales siempre fue crítico del papel que juega el Grupo Clarín con los derechos de la televisación del fútbol argentino. En consecuencia, la finalización de "Fútbol para Todos" y la última licitación sobre la televisación de ese deporte fue otro de los temas que abordó en la charla."Todo lo que hace el Grupo Clarín es extorsivo, tramposo y mafioso. La compra nuevamente del fútbol fue nuevamente tramposa, una licitación que en realidad no ganaron Torneos y Competencias y Fox, sino que ganó ESPN", señaló.Y explicó: "pidieron los dirigentes del fútbol, totalmente sometidos a los designios de Clarín, que se cambiaran los parámetros de la licitación. Entonces, ganaron Torneos y Competencias y Fox".El locutor aseguró: "El Grupo Clarín extorsionó a ESPN para que no se presentara. ESPN le hizo mucho bien al fútbol en ese sentido. Ellos nunca van a denunciarlo, pero a mí me conforma con que nunca me desmientan, porque yo sé por un dirigente del fútbol argentino cuál es la historia de esa licitación; Clarín quería que Fox, y Torneos y Competencia pagaran solo 2 mil millones de pesos, que era la primera oferta que se conoció, pero cuando apareció ESPN la oferta subió a 3 mil millones de pesos y por eso no querían que participarán otros, porque si no la oferta no se quedaría en 2 mil millones. Ellos van a ganar entre 16 y 35 mil millones de pesos en función a la gran cantidad de abonados que tengan y no satisfechos con eso se aseguraron de que no hubiera competencia. No porque pensaban que no podrían ganar, sino que porque no querían pagar mil millones más".LATINOAMERICA SOMETIDA AL NEOLIBERALISMOEl periodista también analizó el momento político y social que está viviendo Latinoamérica en los últimos dos años y consideró: "está ocurriendo una barrida neoliberal en el continente. La padeció Brasil con un golpe de Estado que lo llamamos 'blando'; la vive la Argentina en función de un procedimiento que podríamos llamar democrático, pero que yo no considero como tal porque es una democracia adulterada e intoxicada por el papel de los medios de comunicación dominante donde lo más importantes son Clarín y La Nación; y ahora ha recalado en Ecuador donde ganó la continuidad de Rafael Correa, pero rápidamente fue traicionado por lo cual ya se pasa a las huestes neoliberales".Y agregó: "Venezuela vive gracias al empoderamiento extraordinario de su pueblo, pero vive jaqueada por esa derecha neoliberal que empieza en los Estados Unidos y se prolonga en los países satélites como comportamiento general de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Países que se sienten a disposición de los Estados Unidos".En este sentido, Víctor Hugo Morales lamentó los derechos que se perdieron en los últimos años en Latinoamérica y dijo: "están arrasando con todo, los años de igualdad y equidad, algo que nunca se va alcanzar pero es una manera de caminar mucho más noble"."Todo eso se ha dejado de lado tanto en Argentina y Brasil, donde además se fue hacia la flexibilidad laboral, que prontamente vamos a tener en la Argentina, gane o pierda el Gobierno nacional en la próxima elección, por lo que aquellos sueños de viajar hacia un mundo más igualitario han descarrilado", sentenció.