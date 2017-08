Vicuña repudió el bullying a la China Suárez

Benjamín Vicuña repudió los comentarios escritos en Twitter e Instagram respecto al sexo del bebé que está esperando junto a Eugenia "la China" Suárez.

Sucedió que días atrás, algunos medios reprodujeron repudiables frases respecto a que la hija que estaría esperando la pareja no reemplazaría a Blanquita. En algunos mensajes, incluso, se la arroba a Pampita, a la actriz y al propio Vicuña.

Consultado sobre esto en Infama, Vicuña se mostró sorprendido y dolido, y además negó que ya sepan el sexo.

"No, no. Menos mal que no lo vi (a esos comentarios) porque me caliento. Me parece una bajeza espantosa. Hablar de eso para mí es algo más que sagrado y la gente entiende. De verdad, me descompone", aseguró.

"La China está viajando y eso no lo vi. No sé porque pudieron hacerlo. El tema del sexo del bebé no sabemos. No tiene siquiera tres meses. Y no tengo por qué dar explicaciones. La verdad que lo que me dijiste me duele, me molesta y qué te voy a decir. Los seguidores caen en fanatismos medios raros. ¿Si voy a tomar alguna medida? No leer esas cosas. Acá nadie provoca a nadie. Cada uno está tratando de vivir la vida, de ser felices, eso", aseguró, visiblemente descolocado.

