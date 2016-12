El Patagónico | País/Mundo - 12 diciembre 2016 Vidal cuestionó el proyecto y lo calificó de "poco responsable y poco serio"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal sostuvo ayer que en las elecciones de 2017 "se pondrá en juego qué forma de hacer política y de gestionar queremos en la provincia". Fue en declaraciones al diario Clarín, en las cuales cuestionó el proyecto de reforma de Impuesto a las Ganancias que el martes votará el Senado, luego que obtuviera media sanción en Diputados.

Vidal consideró que "es un retroceso, me parece poco responsable y poco serio resolver en doce meses una inequidad que no se resolvió en muchos años". Explicó que así como los costos para salir de la crisis "deben ser graduales", los beneficios también, "porque sino no están los recursos que hacen falta para el tercio de argentinos que están fuera del mercado laboral".

La referente de Cambiemos además señaló que la gestión de Mauricio Macri está siendo gradual "en los costos y también en los beneficios" de sus políticas y prefirió no calificar con un número el desempeño de su Gobierno. "En la vida siempre soy muy exigente, me cuesta mucho aprobarme", se disculpó, aunque tampoco se refirió a un posible veto de la ley en que caso de que el martes sea aprobada en Senadores.

Por otra parte, consultada sobre las incorporaciones peronistas a su equipo, en contra de la negativa a nivel nacional a tomar su ejemplo, Vidal señaló que prioriza "que sean personas valiosas para el equipo" y que "la diversidad ayuda". Sin embargo, advirtió que “el Presidente, como cada gobernador, tiene derecho a armar el equipo que mejor le parezca".

