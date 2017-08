El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 06 agosto 2017 Vidal insistirá en que le recorten fondos al interior para financiar a Buenos Aires El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 y se financia con el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, aunque en 1996 se fijó un tope de 650 millones de pesos para Buenos Aires y el excedente de lo recaudado por ese impuesto se comenzó a repartir entre el resto de las provincias. La mandataria bonaerense reclama que se elimine el tope y que su provincia reciba el 10 por ciento de la recaudación total.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a defender ayer la restitución del Fondo del Conurbano que respaldó la Corte Suprema de Justicia, y señaló que el reclamo "no sólo es legítimo sino que es justo legalmente", pero diversas provincias, principalmente gobernadas por el peronismo, anticiparon en la semana que no están de acuerdo en resignar dinero y se preparan para dar la pelea después de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del domingo que viene.

"El reclamo es no sólo legítimo sino justo legalmente y la Corte Suprema, que ha demostrado su independencia, dictará un fallo justo", sostuvo ayer Vidal a radio Mitre al detallar que la provincia de Buenos Aires aporta entre el 37 y el 40% de los fondos a la Nación, en tanto recibe el 18 por ciento de fondos coparticipables.

"No podemos dejar de dar la discusión porque esos fondos pertenecen a la Provincia y ningún gobernador los defendió antes. Son fondos que faltan para las cloacas, los hospitales, las escuelas y las rutas", remarcó la gobernadora bonaerense.

El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 y se financia con el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, aunque en 1996 se fijó un tope de 650 millones de pesos para Buenos Aires y el excedente de lo recaudado por este impuesto se comenzó a repartir entre el resto de las provincias.

"Lo he hablado con Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, con senadores, diputados y ante las negativas fui a la Corte Suprema, por eso se reúnen los gobernadores preocupados", sostuvo la funcionaria provincial al referirse al encuentro de gobernadores peronistas que se realizó el jueves en la sede de la Casa de Entre Ríos.

Ese día, los gobernadores acordaron pedir una audiencia a la Corte Suprema para plantear su postura de no ceder ese dinero ante el reclamo de Vidal.

El jefe del bloque PJ-FPV del Senado, Miguel Pichetto, mostró su "preocupación" ante la posibilidad de que la demanda de Vidal lesione el interés general de las provincias.

En tanto que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reafirmó que los mandatarios le "solicitarán una audiencia a la Corte Suprema para dar a conocer la posición del interior"

"A esa audiencia queremos invitar también a los demás gobernadores, que sin ser del peronismo tienen la misma preocupación que tenemos nosotros", señaló Schiaretti a la radio Cadena 3.

En esa línea, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró: "modificar una ley con un fallo judicial es incorrecto".

"La pretensión de la provincia de Buenos Aires es la de modificar la ley -que creó un tope para el fondo- con un fallo judicial, y es incorrecto. Creo que el camino para resolver la inequidad en términos de coparticipación es el Congreso", dijo Urtubey en una entrevista a radio Mitre.

El mandatario salteño aseguró sin embargo que coincide con Vidal: "coincido en la cuestión de fondo planteada por la gobernadora, pero el tema se debe resolver en el Congreso. Además es importante decir que la propia Corte ha notificado de esta situación a los gobiernos provinciales para que nosotros diéramos nuestra opinión", explicó.

Carlos Verna, el gobernador de La Pampa, sumó su opinión al señalar -en un diario de su provincia- que "la gestión del presidente Macri (Mauricio ) tiene un concepto de obediencia debida por los constantes aprietes a partir del manejo de fondos".

La misma noche del jueves, por América TV, la gobernadora les contestó a sus pares peronistas, anticipando que la disputa por los fondos coparticipables será parte de la agenda que se debatirá después de terminadas las elecciones.

"¿Por qué te pensás que se reunieron? Están preocupados porque se llevaron la plata de la provincia", le dijo a su interlocutor televisivo.

"Yo no digo que me la paguen toda junta, pero es plata nuestra", resaltó esa noche Vidal, tras asegurar: "Me voy a pelear con quien me tenga que pelear por defender a los bonaerenses".

Y ahondó en su postura: "Buenos Aires es la única provincia que recibe menos de la mitad de lo que aporta. Eso no le pasa a Santa Fe, a Córdoba, a las provincias del norte. Todas reciben, de mínima, lo mismo o más de lo que aportan. Yo pido lo que aportamos, y estoy pidiendo lo que nos deben que es un presupuesto entero, alrededor de $460 mil millones", fundamentó.



