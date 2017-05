Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 05 mayo 2017 Viegas Bordeira: "si los clubes quieren rever la medida, se hará otra reunión" El vicepresidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y dirigente del club Rada Tilly, se refirió al parate de la actividad oficial hasta agosto y a la posibilidad de revertir la situación, si las instituciones que votaron por no jugar cambian de opinión mientras las demás entidades se preparan para jugar un torneo amistoso. "El único que presentó nota es Petroquímica, y nosotros necesitamos que la presenten cuatro o cinco clubes", remarcó.

En la previa del campeonato amistoso que jugarán desde mañana siete clubes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, el vicepresidente de esa entidad, Ariel Viegas Bordeira dialogó con El Patagónico para dar su impresión sobre el certamen que se avecina y dejar sentada su opinión en cuanto a la decisión que se tomó, por mayoría de votos de los clubes (14 a 8), de retomar la actividad en agosto tras el temporal.

"Si se hacen torneos amistosos bien organizados, la Liga va a estar de acuerdo. En este caso, se pidió permiso a la Liga; los jugadores van a tener seguro en inferiores, Primera y Reserva, a cargo de cada institución; los clubes contrataron a árbitros de la Liga de Fútbol; se va a jugar con DNI y no con carnet; los tiempos van a ser los mismos de los partidos oficiales y no va a haber un campeón, eso hay que aclararlo", remarcó.

Fueron ocho los clubes que votaron por retomar la actividad lo antes posible: Huracán, Comisión de Actividades Infantiles, Deportivo Sarmiento y Deportivo Roca por la A; Rada Tilly, Unión San Martín Azcuénaga y Deportivo Portugués por la B; y Tiro Federal por la C.

Por no tener su campo de juego en condiciones óptimas, Roca decidió no jugar el certamen amistoso que comenzará mañana y que constará de 14 fechas, hasta el 18 de junio, y que será destinado a las divisiones Primera, Reserva, Séptima, Octava, Novena y Prenovena.



ESPERANDO NOTAS



Viegas Bordeira señaló que los dirigentes que optaron por no jugar, están a tiempo de rever la medida. "Si en algún momento estos clubes de la Liga de Fútbol toman la decisión de rever la medida y el campeonato oficial comenzaría dentro de dos fines de semana, este certamen se baja y arranca el oficial", aseguró.

En ese sentido, enfatizó: "Si los clubes que votaron por no jugar presentan una nota argumentando que quieren rever la medida, no va a haber ningún tipo de problema para hacer otra reunión. El tema es que, hoy por hoy, el único que presentó nota es Petroquímica y nosotros necesitamos que cuatro o cinco clubes presenten la nota".

Asimismo, recalcó que las notas pueden elevarse en cualquier momento. "No hay un plazo para presentar la nota. Es más, ni hace falta ir a la Liga a presentarla, porque se puede hacer por correo con la firma del presidente y se la toma como nota formal", aseveró.

Cabe recordar que la Liga de Fútbol está abriendo sus puertas los jueves y viernes, de 17:00 a 20:30.



HACERSE CARGO



Con las cartas echadas sobre la mesa, el vicepresidente de la Liga espera que los titulares de los clubes que decidieron no jugar se hagan cargo de la situación.

"Ahora, sabiendo cuáles son los clubes que querían jugar y cuáles no querían jugar, los dirigentes de estos últimos tendrán que poner el pecho y dar las explicaciones del caso. Es momento de que el dirigente se ponga el saco y deje de echarle la culpa a la Liga. Hay que hacerse cargo de las convicciones. Si vos estás convencido de que no hay que jugar, hay que explicarlo y nada más", sentenció.

Mirando al futuro, analizó las posibles "mutaciones" del torneo y sus respectivas problemáticas, de acuerdo a cada caso en particular.

"Si arrancamos en agosto, es muy probable que sea un campeonato solo y te juegues todo ahí. Una posibilidad es que el torneo que empezó quede trunco y que arranquemos con el otro. Entonces, se juegan 14 fechas y te vas al descenso o ascendés", resaltó.

"Después está la posibilidad de hacer una temporada 2017-2018, pero hay que empezar a charlarlo. Son pocos los árbitros con los que contaríamos, por ejemplo, el 20 de enero. Por otra parte, también hay que ver si los dirigentes quieren jugar en esa fecha. Hay que tener en cuenta que el dirigente, acá, es muy amateur. Y hasta se pasa para el otro lado, porque llega a poner plata para jugar", advirtió.

En ese sentido, explicó: "Todos los años ponemos fecha de inicio de campeonato para mediados de febrero, llamamos a reunión para la última semana de enero y nunca podemos completar los 23 clubes. Y los torneos en realidad comienzan en marzo, porque te piden una semanita más, y una semanita más, y una semanita más".



