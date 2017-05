Vientos Patagónicos se destacó en El Maitén

Una importante cosecha de buenos resultados, obtuvo la Escuela de Patín "Vientos Patagónicos" de Comodoro Rivadavia que dirige la técnica nacional María Eugenia Tornatore en el certamen Interprovincial, que se realizó el último fin de semana en el gimnasio municipal de El Maitén.

Entre la muy buena participación de la delegación comodorense, se destacaron Bianca Pilar Soto que subió a lo más alto del podio en las especialidades Libre y Escuela de la categoría 3ra C, mientras que Martina Alessio ganó en Libre y fue segunda en Escuela en la categoría 4ta C. Por su parte Fernanda Cárdenas también resultó la mejor posición en Escuela categoría 5ta C y 3ra en Formativa Libre, ambas de la categoría Mayores.

También subieron al podio Sandra Pacheco quien resultó segunda en Formativa Libre de la categoría Mayores; Azul Barriga Arias terminó tercera en Libre categoría Formativa 2007, mientras que Allison González culminó segunda y Matilda Ramírez fue cuarta, ambas en categoría Formativa 2011.

Cabe mencionar que de este torneo tomaron parte patinadoras representantes de escuelas de casi todas las ciudades la provincia que están nucleadas en ACPA (Asociación Chubutense de Patín Artístico) y en el caso de las chicas de la Escuela "Vientos Patagónicos", con estos importantes logros consiguieron la clasificación directa para competir a fines de junio, del torneo Regional a realizarse en Cipolletti, provincia de Río Negro.

Como siempre ocurre en estos casos, la participación de las patinadoras, es posible gracias al trabajo y esfuerzo de sus padres y familia. Desde la Escuela "Vientos Patagónicos" se agradeció especialmente la colaboración del viceintendente Juan Pablo Luque, el secretario Germán Issa Pfister, Norma Galleguillo de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, del SUPEH, Rotisería Stop y del Ente Comodoro Deportes.