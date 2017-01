Visitó a su hijo preso y ocultó cocaína en la comida

Mariano Figueroa debe cumplir con prisión preventiva hasta el 13 de marzo por la causa del violento robo con armas ocurrido el 11 de enero en una casa de la calle Ramos Mejía al 300. Su madre Brenda Millán quien días atrás se presentó en El Patagónico para denunciar que le habían armado una causa hoy fue imputada por tenencia de drogas.

La mujer se presentó en la Seccional Tercera alrededor de las 13 horas con la intención de llevarle a su hijo comida casera. En la requisa habitual que hacen los efectivos de cada elemento que se pretende ingresar, se descubrió que la mujer ocultó entre los alimentos quince pastillas divididas en tres pequeñas bolsitas y 25 gramos de cocaína.

Por este hecho quedó imputada y se dio intervención a la División de Drogas y a la Justicia Federal. No obstante, la mujer a pesar de la imputación quedó en libertad.

LA MUJER DIAS ATRAS DENUNCIO "PERSECUSION"

El juez Martín Cosmaro confirmó el viernes la prisión preventiva a Mariano Figueroa hasta el 13 de marzo por la causa del violento robo con armas ocurrido el 11 de enero en una casa de la calle Ramos Mejía al 300.

En este sentido, la madre del imputado, Brenda Millán, manifestó: no tienen pruebas. No tienen nada. No sé quiénes son los pibes que robaron. Llevaron fotos que no se ven y sacaron fotos del Facebook hace tres años".

“"Yo sé que mi hijo hace cagadas y siempre ha estado en el tema de la droga. Yo me hago cargo pero en este asalto no tuvo nada que ver. No tienen huellas y no tienen nada. Mi hijo no va a quedar preso, que se entreguen los que fueron”", afirmó Millán a El Patagónico.

La madre de Figueroa también denunció: "“Yo tengo problemas con la Brigada (de Investigaciones). Cada vez que lo ven (a Figueroa), le pegan. Yo tengo que hacer un recurso de amparo porque un día va a aparecer muerto el pibe", advirtió.

“"Todas las cagadas que tiene era cuando era más chico. Ahora tiene 18 años y no lo voy a dejar así. Mi hijo todo el día del asalto estuvo en una plaza y nunca estuvo ahí en ese asalto. Tengo testigos y todo. Esto no es justo y me da bronca"”, añadió.

"No pueden dejar preso a mi hijo por una foto que ni siquiera se ve y la Brigada a última hora de la audiencia lleva una foto que hay en el Facebook. No hay nada y encima el fiscal (Héctor) Iturrioz le dice en la audiencia: 'sos vos Mariano'"’”, afirmó Millán.