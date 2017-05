Visser: "esperábamos un mejor arranque"

El volante de Rada Tilly, Martín Visser, estuvo presente en el primer evento del Campeonato Argentino de Kárting 2017, correspondiente a las dos primeras fechas del calendario. Las acciones se desarrollaron en el kartódromo "Ciudad de Zárate", Buenos Aires.

Dando inicio a una nueva temporada en el nacional, Visser llegó para meterse entre los mejores de la Sudam Senior, pero los reiterados toques que se dieron a lo largo de una áspera jornada , dejaron al patagónico con las manos vacías.

Las competencias comenzaron el día sábado con la prueba clasificatoria por la primera fecha. En esa instancia, problemas con su planta impulsora lo dejaron sin completar la etapa, abandonando en el 3° giro y quedando muy retrasado, 13°. En la pre final, el volante del sur salió a recuperar, avanzando varias posiciones en la primera parte, pero un toque en medio de la lucha, lo dejó fuera de carrera en la 11ª vuelta.

En la final, nuevamente saldría a pista desde el fondo, y con un buen arranque escaló al 12° en las vueltas iniciales. Metido en un difícil pelotón, continuó su avance, llegando a acomodarse 8°. La lucha siguió hasta el final, y después de varios cambios, Visser completó esta primera fecha entre los diez mejores de la divisional.

Martín relató al respecto: "Salimos a entrenar con la pista húmeda y quedamos 10°. Nos sacaban mucho en la tranquera por el frenaje con el agua. Pude dar dos vueltas para clasificar y el motor se agarró. Tuve que largar la pre final 19°. Había podido avanzar bastante, veníamos peleando, me tiré a pasar por adentro en la entrada a la recta y me quisieron hacer la tijera. Terminé afuera. En la final largué 19° y pudimos quedar décimos".

El domingo se disputó la segunda fecha, y en la prueba por tiempo Visser se metió 11°. En la prefinal, una buena actuación le permitió crecer en el clasificador rápidamente, siendo 5° en el inicio, y completando la etapa en el 6° lugar.

La última competencia se puso en marcha y Martín salió 6° a la decisiva. Con una excelente largada, el patagónico se metió 3°, y giró entre los de adelante en las primeras vueltas. Pero luego los reiterados toques lo fueron retrasando en la fila india. Siendo 12° antes del promedio, un inconveniente con su planta impulsora lo obligó a abandonar prematuramente, y más tarde fue excluido de la etapa por una maniobra, dando por finalizada así una jornada complicada en el primer evento del nacional.

Finalizada su actuación, Visser comentó: "Clasificamos 11°. En la prefinal avancé hasta el puesto 6. En la final me pude acomodar adelante, pero los toques me fueron relegando más atrás, hasta que un problema en el motor me hizo abandonar. No fue el fin de semana que esperábamos". Agregando luego: "Le quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, al pelado Arias, por el entrenamiento, a Maxi Korthals, a todo el equipo Acosta Racing Team, a mi mecánico, a Christian Tejera por los motores, a mi nutricionista, a Crane S.R.L. y a todos los que me apoyan".

Martín Visser se presentará en las 3ª y 4ª fechas del Campeonato Argentino de Kárting los días 9 y 10 de setiembre, en el kartódromo de la provincia de Mendoza, por el segundo evento doble del torneo.





>Panorama SUDAM SENIOR Clasificación 1: Santiago Chiarello 42,975 Pre-Final 1: 1. Ramiro De Bonis, 2. Samuel Romano, 3. Matías Milla, 4. Matías Fernández, 5. Lautaro Piñeiro, 6. Esteban Fernández, 7. Santiago Fabani, 8. Juan Pilo, 9. Luca Longhi, 10. Santiago Chiarello, 11. Bruno Romano, 12. Lucas Vicino, 13. Agustín Cejas, 14. Federico Zurman, 15. Mateo Guzmán, 16. Gonzalo Martín, 17. Santiago Paincho, 18. Jeremías Olmedo. No completó: Martín Visser. Final 1: 1. Matías Milla, 2. Matías Fernández, 3.Lautaro Piñeiro, 4. Esteban Fernández, 5. Santiago Fabani, 6. Santiago Chiarello, 7. Samuel Romano, 8. Jeremías Olmedo, 9. Bruno Romano, 10. Martín Visser, 11. Luca Longhi, 12. Lucas Vicino, 13. Gonzalo Martin, 14. Agustín Cejas, 15. Santiago Paincho, 16. Federico Zurman. NC: Mateo Guzmán, Juan Pilo y Ramiro De Bonis.

Clasificación 2: 1. Matías Fernández 42,341 Pre-Final 2: 1. Matías Fernández, 2. Lautaro Piñeiro, 3. Esteban Fernandez, 4. Agustín Cejas, 5. Ramiro De Bonis, 6. Martín Visser, 7. Samuel Romano, 8. Lucas Vicino, 9. Mateo Guzmán. NC: Bruno Romano, Juan Pilo, Martín Gonzalo, Federico Zurman, Luca Longhi, Santiago Fabani, Jeremías Olmedo. Sin vueltas: Santiago Chiarello. Excluidos: Matías Milla y Santiago Paincho. Final 2: 1. Lautaro Piñeiro, 2. Jeremías Olmedo, 3. Santiago Chiarello, 4. Samuel Romano, 5. Santiago Fabani, 6. Agustín Cejas, 7. Esteban Fernández, 8. Lucas Vicino, 9. Bruno Romano, 10. Santiago Paincho, 11. Federico Zurman. Nc: Mateo Guzmán, Matías Milla. SV: Matías Fernández, Gonzalo Martín, Juan Pilo, Luca Longhi. Ex: Ramiro De Bonis y Martín Visser.

Campeonato Extraoficial: 1. Lautaro Piñeiro 73, 2. Matías Fernández 54, 3. Samuel Romano 44, 4. Matías Milla 40, 5. Esteban Fernández 40, 6. Santiago Chiarello, 7. Santiago Fabani 32, 8. Jeremías Olmedo 31, 9. Ramiro De Bonis 28, 10. Agustín Cejas 19, 11. Martín Visser 11, 12. Lucas Vicino 11, 13. Bruno Romano 10, 14. Juan Pilo 5, 15. Luca Longhi 4, 16. Mateo Guzmán 4, 17. Santiago Paincho 4, 18. Federico Zurman 3.