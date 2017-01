El Patagónico | Deportes - 03 enero 2017 Vivas apuesta por la jerarquía del presidente del "Pincha"

Sin dejar de reconocer que el anunciado regreso de Juan Sebastián Verón da cuenta de "una situación atípica", Nelson Vivas subraya que se enfoca en las cosas positivas que puede dar en la cancha el presidente de Estudiantes de La Plata, sobre todo "en su gran jerarquía".

Todavía de vacaciones, puesto que mañana el plantel se abocará a una pretemporada que incluirá un torneo internacional en Miami, el director técnico de Estudiantes descartó con énfasis la hipótesis de que la inesperada decisión de Verón le haya generado algún tipo de perturbación.

"Para nada, no me sentí ni me siento perturbado ni presionado en lo más mínimo", respondió Vivas en una entrevista con Télam y trascartón recordó que "con Sebastián nos conocemos desde hace muchos años y tenemos una buena relación".

Consultado en cambio acerca de la posibilidad de que la revelación de Verón pudiera haber generado algún tipo de malestar en el seno del plantel de Estudiantes, el entrenador repuso que "él hizo las cosas bien, habló con los muchachos, dijo lo que tenía que decir y desde ese momento todos nos hicimos a la idea de que este año contaríamos con su presencia en la cancha como una nueva pieza del equipo".

Vivas dio por descontado que las partes asumirán el desafío: "si en algún momento surgiera alguna circunstancia negativa, la resolveremos como lo hacemos siempre, con serenidad y transparencia".

Menos claro parece por el momento en qué puesto jugará Verón, que según se prevé volverá a competir de forma oficial en febrero próximo, es decir, casi dos años y nueve meses después de que se despidiera en la cancha de Tigre, el 18 de mayo de 2014.

¿Más cerca de los defensores? ¿Más cerca de los delanteros?

"Me cuesta pensar en esos términos, diferenciar así los roles", observa Vivas, y amplía: "debemos jugar cerca, siempre cerca, en relación con la pelota y con el compañero, depende de cada momento, porque si la pelota la tiene el rival defendemos todos, defienden los defensores y defienden los delanteros".

Pero, en el caso específico de Verón, ¿cuál sería la posición más adecuada?

"Desde el día del anuncio de Sebastián que estamos pensando en eso, cuando digo estamos, en plural, es porque hablo del cuerpo técnico en pleno, todas nuestras decisiones son analizadas y consensuadas. La verdad es que no tengo claro el esquema aún, sobre la marcha iremos viendo. Lo cierto es que como el gran profesional que es se ha preparado y se prepara a conciencia y su probada jerarquía nos ayuda a analizar unas cuantas posibilidades".

Por último, Vivas admitió la importancia de que Estudiantes de La Plata vuelva a intervenir en la Copa Libertadores y a la vez envió un mensaje esperanzador a sus hinchas: "vamos a disputar cada partido con la responsabilidad y el compromiso de siempre, eso está garantizado. Estudiantes ganó la Copa cuatro veces, son muchas. Sabemos qué representa para sus hinchas y pondremos toda nuestra capacidad para estar a la altura".





Fuente: