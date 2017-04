El Patagónico | Deportes - 19 abril 2017 Vivas: "confiamos en la jerarquía de Verón"

El director técnico de Estudiantes de La Plata, Nelson Vivas, cuyo equipo recibirá hoy a Atlético Nacional de Medellín, de Colombia, por el grupo 1 de la Copa Libertadores, se refirió al presidente del club Juan Sebastián Verón, habló de la obligación de ganar y reconoció que la entidad le ofreció extender su contrato por una nueva temporada.

Al hacer referencia a la presencia de Verón en cancha, Vivas expresó: "pasaron ocho días, se recuperó muy bien, contamos con él, confiamos en su jerarquía y el otro día mientras estuvo en cancha lo hizo de buena manera".

"Siempre la obligación es ganar, y más aún en este caso con el condimento de haber perdido los dos primeros partidos. No siento que jugar de local nos condicione y si pudiera elegir lo haría siempre en esta condición. Tenemos la necesidad de un triunfo, pero sabemos que cualquier detalle en la Copa Libertadores te deja con las manos vacías", agregó el entrenador.

Luego añadió: "Nacional será un rival durísimo, es un gran equipo y ambos tenemos la obligación de ganar por los resultados que se vienen dando. El comienzo no fue el ideal, no era lo que pensábamos, con Botafogo pagamos caro algunos errores y con Barcelona estuvimos cerca de empatarlo".

Vivas reconoció también que los dirigentes le ofrecieron prorrogar su vínculo con el club: "nos expresaron la intención de continuar, tanto yo como mi cuerpo técnico tenemos ganas, pero primero están estos dos partidos. Después del domingo nos sentaremos y ojalá se pueda dar".

En cuanto al nivel de juego del equipo analizó: "por el desgaste que venimos teniendo y algunas bajas desde lo ofensivo nos cuesta mantener la contundencia, pero debemos tratar de generar la acción de riesgo con elaboración de juego, manteniendo una idea más allá de algunas variantes que siempre se ensayan".

El técnico opinó de algunos jugadores en particular y contó que "(ndr: Lucas) Viatri recién se sumó este lunes a los trabajos y necesita un período para utilizarlo, veremos llevarlo al banco".

"Juan (Foyth) es un chico pero nos sorprendió su tranquilidad para jugar, es una muy buena alternativa, mientras que a Juani (Cavallaro) le falta roce de partidos para terminar su recuperación y pedimos incluirlo en el torneo también por la lesión de Nico (Talpone)", puntualizó Vivas.

Estudiantes deberá pensar en mudar su localía para el clásico y el último partido de local por la Copa y el entrenador confirmó: "Si no es el Único nos gustaría jugar en la cancha de Lanús, por el buen campo que tiene y por las dimensiones del terreno. Esperamos poder lograrlo".





