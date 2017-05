El Patagónico | Deportes - 05 mayo 2017 Vivas esperará hasta hoy para definir los once

El entrenador de Estudiantes, Nelson Vivas, esperará hasta hoy para confirmar el equipo que mañana a las 20:30 enfrentará a Boca Juniors en el Estadio Ciudad de La Plata, por la 23ra fecha del torneo de fútbol de Primera división, ya que aguardará la recuperación de los que actuaron en Colombia y también volverá a probar con Israel Damonte, que viene de una distensión muscular.

Por lo pronto, el DT definió que desde hoy se concentren 20 jugadores: Mariano Andújar, Daniel Sappa, Matías Aguirregaray, Sebastián Dubarbier, Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Juan Marcos Foyth, Israel Damonte, Rodrigo Braña, Santiago Ascacibar, Bautista Cascini, Lucas Rodríguez, Augusto Solari, Juan Bautista Cejas, Elías Umeres, Juan Cavallaro, Julián Marchioni, Lucas Viatri y Javier Toledo.

Con el cambio de horario del partido, que se retrasó una hora y media, los tres futbolistas del "Pincha" que son parte del seleccionado Sub 20 podrán jugar pero viajarán más tarde: recién el domingo partirán hacia Corea del Sur, donde se desarrollará el mundial de la categoría. Tanto Santiago Ascacibar como Lucas Rodríguez y Juan Marcos Foyth estarán entonces a disposición del entrenador albirrojo.

Vivas, en el primer entrenamiento tras el viaje a Colombia -donde perdió 1-4 con Nacional de Medellín, lo que lo puso al borde de la eliminación de la Copa Libertadores-, no hizo trabajos tácticos y futbolísticos con todo el grupo, sino que los que jugaron desarrollaron tareas regenerativas.

Por su parte, Augusto Solari, Facundo Sánchez y otros que actuaron menos tiempo como Ascacibar y Javier Toledo hicieron trabajos con pelota junto al resto, dentro de los cuales se movió sin problemas Damonte, al que se lo vio recuperado de su lesión y a disposición del cuerpo técnico.

Por su parte, Juan Ignacio Cavallaro -que en Colombia tuvo 40 minutos de fútbol que se sumaron a los 20 que estuvo en cancha contra Independiente tras su lesión ligamentaria-, señaló: "Además de estar contento por volver a jugar, me sentí bien y estoy a disposición del técnico".

Sobre el partido frente al líder Boca destacó: "Venimos de un partido muy duro, el de Independiente también lo fue y ahora el sábado contra el puntero también lo será. Son dos fechas importantes, que si ganamos nos servirá para descontarles puntos".

Con relación a la Copa Libertadores afirmó: "Esperamos poder clasificar, es lo que queremos todos y mientras tengamos chances la vamos a pelear hasta el final".





