El Patagónico | Regionales | TECNOLOGÍA - 22 enero 2017 Vive en El Hoyo e ideó una app para venta de celulares Gustavo Meoqui es el impulsor de Apprecio, una aplicación dedicada a la venta y compra de teléfonos celulares, usados y nuevos, que busca traspasar las fronteras virtuales de Argentina desde la Comarca Andina.

"Parece una frase hecha, pero una vez quería comprarme un celular y quise descargarme una aplicación y no me cargaba. Entonces dije ¿por qué no hago algo determinante, algo exclusivo?", comentó Gustavo Meoqui (43), el impulsor de Apprecio, una aplicación dedicada a la venta y compra de teléfonos celulares, nuevos y usados, que fue lanzada desde El Hoyo al mundo.

En septiembre la aplicación apareció en el espacio cibernético y hasta el momento en Google Play Store, donde se puede bajar, ya sumó más de 1.300 descargas, sumando usuarios de Santa Fe, Córdoba y Chaco.

Su funcionamiento es sencillo: la app utiliza la geolocalización del teléfono para poder encontrar los resultados más cercanos al posible comprador. El usuario, que navega gratis, en la pantalla puede ver en fila cada una de las opciones de compra, con precio y modelo, y si se encuentra interesado en el producto directamente se puede comunicar vía llamada, SMS o chat con el vendedor.

Por el momento, pese a las descargas que ha sumado, en algunas ciudades la aplicación no cuenta con una masiva variedad de teléfonos. Sin embargo, el objetivo de Meoqui es que a través de su difusión pueda ampliar la red de usuarios y ¿por qué no? traspasar las fronteras cibernéticas de Argentina.

"Mi idea es que trascienda a escala nacional primeramente. Hoy un alto porcentaje del comercio pasa por el comercio electrónico, inclusive hasta los pagos. La aplicación es nacional. Es más; tengo mucha cantidad de provincias del país, por ejemplo Santa Fe y Córdoba, donde se maneja mucho el comercio electrónico. Pero es un modelo de negocio que se puede aplicar a cualquier lugar", explicó.

"Lo fundamental es que es una aplicación intuitiva. Vos no necesitas ser un electrónico o un genio para utilizarla, sino que apretas y podes utilizarla. Esto es fundamental para este tipo de app; que uno pueda utilizarlas para el fin que desea: sea publicar, navegar, vender", agregó.

Los costos para desarrollar este tipo de aplicaciones son altos, explicó Meoqui. Sin embargo, aseguró que es una inversión posible de realizar con un buen un estudio de mercado, principalmente por una sencilla razón: "Internet no duerme, es algo que cotidianamente está prendido hora tras hora, y ese tráfico en algún momento genera una transacción".

Desde hace 14 años que este innovador vive en El Hoyo, luego de haber llegado desde la provincia de Buenos Aires.





