Viviana Navarro podría dejar el bloque del PJ para pasar al Frente de Agrupaciones

La diputada provincial del Frente Para la Victoria, Viviana Navarro, adelantó ayer que está pensando “seriamente” dejar esa bancada para desarrollar su tarea legislativa desde el bloque del Frente de Agrupaciones Peronistas en el que revistan los diputados "mackarthystas". “No me siento a gusto hace tiempo y me molestó mucho la falta de respeto que se tiene para con Néstor Di Pierro y el intendente Carlos Linares”, explicó.

La negativa de parte del bloque del PJ-Frente Para la Victoria de apoyar el pliego de la camarista Graciela García Blanco al Superior Tribunal de Justicia podría determinar un nuevo quiebre en la bancada que conduce Javier Touriñan.

La diputada Navarro adelantó ayer que está analizando seriamente dejar el bloque y ser parte del que conformó el Frente de Agrupaciones Peronistas y que, por el momento, está compuesto por los legisladores mackarthystas Florencia Papaiani, Javier Cunha y Leandro Espinosa.

"Hace tiempo que no estoy a gusto, porque noto que no soy bien recibida y últimamente me molestó sobremanera que le falten el respeto a Néstor Di Pierro y culpen de todos los males del peronismo al intendente Carlos Linares”, afirmó la exconcejal.

En diálogo con Radio Del Mar, Navarro aceptó que la negativa de parte del bloque del PJ por aprobar el pliego fue el detonante de su posible partida ya que “no vieron los méritos de García Blanco, ni tuvieron en cuenta que sería la primer mujer en acceder al Superior. Lo único que vieron fue que era la suegra de Néstor Di Pierro a quien, con todo lo que hizo por el PJ, algunos ahora no le atienden el teléfono”, sostuvo.

La diputada no dio su pase a otro bloque como cerrado, pero sí como casi seguro y adelantó que conversará con sus pares, con los que se siente contenida, como David González, Gustavo Fita, y Cecilia Torres Otarola, quienes también podrían acompañarla en el nuevo quiebre del PJ.

“Lo vamos a hablar porque creo que ellos comparten. No puede ser que no le atiendan el teléfono a Di Pierro y que, en las reuniones de bloque, a las que se nos invita, se responsabilice al intendente Linares de todos los males del peronismo. Hablaré con mis pares para ver qué hago o hacemos en conjunto”, concluyó.