Viviendas del temporal: "de 160 beneficiarios, 120 no eran damnificados"

El subsecretario de Planificación Federal de la Inversión Pública Fernando Álvarez de Celis habló sobre el inicio de la construcción de viviendas para damnificados por el temporal y señaló que "después de cuatro meses no puede ser que estemos atrasados, de 160 beneficiados que pasaron 120 no eran damnificados".

Luego de la visita del ministro del Interior Rogelio Frigerio en la jornada de ayer, el subsecretario de Planificación Federal de la Inversión Pública Fernando Álvarez de Celis se refirió a algunos inconvenientes que hubo en cuanto a los listados de damnificados por el temporal y señaló: "hubo una reunión técnica porque había algunos problemas en la comunicación entre el municipio, provincia y Nación, además los padrones de los beneficiados de las viviendas están atrasados".

De Celis detalló a radio Del Mar que: "de 160 beneficiados que pasaron, 120 no eran damnificados o no estaban en el relevamiento. No podemos seguir con este tema después de cuatro meses, hay que hacer un padrón único, son un montón de recursos que se están volcando y no se ven ni en las calles ni en las viviendas", fustigó.

El subsecretario de Planificación Federal de la Inversión Pública de Nación volvió a la carga y señaló que de un nuevo listado que mandaron en la jornada de ayer: "de los primeros 16 que aparecen no están en el padrón de damnificados, después de cuatro meses no puede haber estos problemas. Quiero que quede claro que no hay ninguna vivienda que se paró por esto, pero si queremos que las primeras 71 se hagan para verdaderos damnificados".

Además agregó que este reclamo fue realizado ayer por el ministro del Interior Rogelio Frigerio: "al municipio y provincia. El compromiso del ministro es hacer las primeras 71 viviendas. Necesitamos el número más fino", sentenció.