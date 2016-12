El Patagónico | Policiales | TEMPORAL - 17 diciembre 2016 Volcó un camión con gaseosas y la gente se llevó parte de la carga Las fuertes ráfagas y una imprudente velocidad en un tramo de curva cerrada de la Ruta 3, inmediatamente al sur de ejido urbano de esta ciudad, habrían sido las causas del vuelco de un camión que transportaba 24 toneladas de gaseosas.

Gran parte del cargamento quedó esparcido en la ladera de un terraplén, algo que fue aprovechado por automovilistas que se ocuparon de recolectar y llevarse gratuitamente las botellas plásticas que quedaron intactas.

El accidente se produjo minutos después de las 8 cuando el Iveco perteneciente a la empresa Cruz de Sur, dominio EKZ 163, circulaba por el tramo de la ruta que circunda la zona del puerto Caleta Paula, procedente de Trelew y con destino a una ciudad no precisada de Tierra del Fuego.

Su conductor y único ocupante, de apellido Giambeluca y de 37 años, no pudo dominar el pesado rodado cuando el semi con cientos de pack de botellas de la marca Coca Cola, se desestabilizó y volcó arrastrándose más de treinta metros.

Quedó apoyado sobre su costado izquierdo cubriendo la mitad de la cinta asfáltica y afortunadamente un guarda-rail evitó que cayera por un terraplén de leve pendiente, hacia donde cayó la mayor parte de la carga.

Giambeluca sufrió lesiones de consideración y quedó semiatrapado en la cabina, por lo cual tuvo que ser rescatado por bomberos de la Unidad Quinta, siendo posteriormente trasladado al Hospital Zonal por una ambulancia de ese nosocomio.



En el lugar también se hicieron presentes policías de la Comisaría Tercera y el gerente de la sucursal local de la empresa Cruz de Sur, Héctor Castiñeira, quien se ocupó de tramitar equipamiento para retirar el camión y ocuparse de la situación del conductor.

El propio Castiñeira no puso reparos a que la gente que se acercó al lugar se llevara parte del cargamento de gaseosas esparcido en el campo, pero solicitó a la policía que resguardara los packs que aún estaban armados y quedaron sobre la ruta.

A los automovilistas que circunstancialmente se encontraron con el regalo de las gaseosas, se les sumaron decenas de vecinos de la ciudad cuando se enteraron de la gran oportunidad y hubo varios que llenaron los baúles con más de 40 botellas de dos litros y medio cuyo precio en el mercado oscila entre 50 y 70 pesos.

