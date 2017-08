Volcó un camión en la rotonda de 3 y 26

El espectacular accidente se produjo esta mañana alrededor de las 6 de la mañana y afortunadamente no hubo que lamentar víctimas.

Alrededor de las seis de la mañana un camionero - identificado como Walter Sanz de 28 años- que transitaba en dirección norte sur, a la altura del Módulo de Seguridad perdió el control del vehículo con acoplado, en su carrera chocó contra una palma y terminó cruzando a otro carril en la rotonda de 3 y 26 donde no hay muro jersey. Afortunadamente, no había otros vehículos en el lugar y no hubo que lamentar víctimas.

Según informaron a este medio desde Tránsito, el conductor perteneciente a la empresa San Blas, a pesar del violento accidente salió ileso y reconoció que fue producto de una distracción el vuelco. Además, comentó que tenía como destino la localidad de Puerto Deseado en Santa Cruz donde debía dejar la carga proveniente de Buenos Aires,

Asimismo se conoció que el acceidente provocóla rotura de cables de fibra óptica.



Vuelco.mp4 Video: Martín Pérez/El Patagónico





El acoplado del vehículo terminó completamente destruido y la mercadería, alimentos de todo tipo, comenzaron a volcarse por la rotura del techo.



El camión fue custodiada por Guardia Urbana y Personal de la Comisaría de Rada Tilly, a la espera además de contar con el equipo necesario para moverlo. También personal de Tránsito de Comodoro colaboró con el desvío y el control de la circulación dado que se debió interrumpir el paso por una mano de la ruta en dirección sur norte.