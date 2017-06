El Patagónico | Regionales | SANTA CRUZ - 03 junio 2017 Volcó un camión que transportaba un equipo petrolero de San Antonio Un camión que transportaba un equipo de terminación de pozos petroleros perteneciente a la empresa San Antonio Internacional, volcó en horas del mediodía del miércoles en un camino de ripio del yacimiento Piedra Clavada Sur, zona norte de Santa Cruz, perteneciente a la operadora Pan American Internacional.

El equipo de torre 226 era trasladado de una locación a otra por el camino que se inicia en cercanías de la localidad de Koluel Kaike y que aparentemente se encuentra en deficiente estado de conservación.

El camión cayó a un barranco de algo más dos metros de altura y quedó en posición invertida, aplastando literalmente al equipo de torre, pero afortunadamente el conductor del rodado y su acompañante, cuyas identidades no trascendieron, solo sufrieron golpes leves.

Hasta ayer, ni la operadora ni la empresa contratista habían emitido un comunicado oficial sobre el accidente, en tanto que el portal digital El Ciudadano de Las Heras señaló que debido a que San Antonio redujo sus costos operativos ya no utiliza choferes profesionales para el transporte de equipos pesados, los cuales en su mayoría están suspendidos.

En consecuencia, esa tarea la viene cumpliendo personal afiliado al gremio de los Petroleros Jerárquicos y quien conducía el camión accidentado no tenía carnet que lo habilitara para tal fin.

Por otra parte se supo que el equipo N° 226, fabricado en el año 1976, sufrió serios daños en su estructura, al igual que el camión que lo transportaba.

