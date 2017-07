El Patagónico | Autos y Motos - 15 julio 2017 Volkswagen Virtus, para el primer semestre de 2018 Antes se espera el debut del nuevo Polo, con el que compartirá plataforma y más soluciones.

Volkswagen confirmó en Brasil que la producción del Virtus comenzará en ese país (en la planta de São Bernardo do Campo) durante el primer semestre de 2018. Así lo anticipó el medio brasileño Motor1.com.

El modelo compartirá la plataforma modular MQB A0, destinada para los vehículos compactos del Grupo Volkswagen, con la nueva generación del Polo, recientemente presentada en Alemania y que también saldrá de esa planta.

No será lo único que compartirán, ya que el sedán tendría una estética frontal similar a la del Polo. Así lo anticipan las recreaciones del sitio web Paultan, en las cuales se observa una trompa idéntica a la del hatchback.

Las recreaciones incluso anticipan cómo podría ser el sector posterior (la marca aún lo reserva), con un estilo que lo acerca a otros modelos sedanes de VW, como la nueva generación del Passat que se vende en Argentina.

Las similitudes también estarán en el interior, sector en el que el Polo recibió un panel de a bordo con diseño con estilo horizontal. Sin embargo, el Virtus ganará capacidad de baúl frente al hatchback (con 351 litros).

Por su parte, la mecánica del modelo regional podría incluir el motor 1.6 MSI con 16 válvulas (en los Fox y Suran entrega 110 CV) y el 1.0 TSI con tres cilindros y turbocompresor (en el Up! Desarrolla 101 CV y en Golf brasileño entrega 125 CV).

El Polo (llegará a principios de 2018) y el Virtus formarán parte de una nueva familia de modelos que también incluirá un SUV de tamaño pequeño y una pick up más pequeña que la Amarok.

