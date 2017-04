Volvió a posponerse la firma del acuerdo con las operadoras

El secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados Chubut, Carlos Gómez confirmó que pese a lo que se había anunciado, el martes no se firmará el compromiso de inversión que deben realizar las operadoras en la Cuenca del Golfo San Jorge, ya que no se llegó a un acuerdo entre las compañías y el gremio petrolero.

El acuerdo garantizaría que por el lapso de 180 días no habrá despidos directos teniendo en cuenta la situación que vive Comodoro Rivadavia. "No tenemos los detalles de las negociaciones pero el secretario general (Jorge Avila) nos comunicó que el día 2 no se firmará ningún acta y que también se suspendió el plenario que se iba a realizar mañana (por hoy)", explicó Gómez.

El también diputado provincial aseguró: "por ahora siguen las negociaciones en el marco de garantizar los planes de inversiones por parte de Pan American Energy, YPF, Tecpetrol, Enap Sipetrol y Capsa. Y confirmar la movilidad de un equipo perforador en cada uno de los yacimientos y que Nación garantice el pago de los compañeros que se retiraron en el último año".

"Todas las operadoras ratificaron el compromiso asumido ante Nación de garantizar el pago de los haberes para todos los trabajadores que no han podido subir a los yacimientos durante el temporal. Esto les trae tranquilidad a todos los trabajadores pese a que hay que esperar hasta el cuatro día hábil", indicó Gómez.

En este sentido, el secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados manifestó: "por ahora en lo que hace a la jurisdicción de Chubut estamos trabajando para pueda subscribir la semana que viene un mínimo de 19 equipos perforadores que es lo que está necesitando Comodoro Rivadavia para llevar la reconstrucción de la ciudad, que esto se conseguirá con la paz social".