"Vos hablas de la minería y no tenemos agua potable para el consumo"

El acto del jueves en Casa Rosada, que acompañó el gobernador de Chubut Mario Das Neves, sirvió para retomar el diálogo directo con el Presidente Mauricio Macri. A su vuelta el gobernador brindó algunos detalles de las conversaciones mantenidas con el mandatario nacional en las cuales ratificó su negativa a la explotación minera en suelo chubutense.

Al referirse al tema del inconveniente con respecto al suministro de agua en el Valle y Puerto Madryn, Das Neves indicó que "una vez más esto sirvió, me dio calce, cuando ayer me dio la mano el presidente Macri, al terminar el acto de firma del acuerdo energético en Casa Rosada, me dijo el tema de la minería y yo le dije: Vos que hablas de la minería y no tenemos agua para el consumo. Mucho menos hablar de minería".

"Eso lo podés hacer en un lugar más lindo, más verde, en Tandil por ejemplo, pero acá no", aseveró. En ese sentido el gobernador sostuvo que "nosotros acá tenemos nuestra realidad que la tenemos que pelear".