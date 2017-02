El Patagónico | Regionales - 05 febrero 2017 Vuelos a Malvinas

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aclaró ayer que la posibilidad de establecer un vuelo con las Islas Malvinas sería con partida desde el aeroparque Jorge Newbery de la Capital Federal, y no desde Trelew.

"Quiero corregir, con el tema del vuelo a Malvinas. No es Trelew-Comodoro-Malvinas. Es Aeroparque, Comodoro, Malvinas, o Aeroparque, Río Gallegos, Malvinas", rectificó Das Neves.

En referencia a lo dicho el viernes, el gobernador del Chubut aclaró que "quizás me expresé mal, pero es así".

