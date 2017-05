El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 13 mayo 2017 Vuelve el hóckey con encuentro de Mini y la primera fecha del Apertura amistoso La actividad comenzará hoy con el segundo encuentro infantil en la CAI. Mañana, en la cancha de sintético de Calafate, se jugarán partidos de Sub 14 y Sub 16.

Con la participación de ocho clubes, se realizará el segundo encuentro de "escuelitas" en las instalaciones de la Comisión de Actividades Infantiles. Hoy desde las 10:30 hasta las 15:30, jugarán las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12 de los clubes Santa Lucía, Tiro Federal, Comodoro Rugby, Deportivo Portugués, Saavedra, Laprida, Calafate y el local CAI.

El objetivo es que las formativas jueguen al menos una vez por mes y las chicas y chicos se diviertan, tras atravesar un período complicado por la catástrofe climática. La modalidad es amistosa, sin puntos y todos contra todos.

Por otro lado, también se jugará este fin de semana la primera fecha del torneo apertura de las categorías competitivas, aunque esta vez será no oficial, es decir amistoso. La decisión se tomó teniendo en cuenta que el campeonato en campo no se pudo comenzar a tiempo por el temporal y muchos clubes se vieron afectados, ya sea en instalaciones o en el bienestar de sus jugadores.

De esta manera, se jugarán partidos por fecha, club contra club, hasta que comience el torneo de pista de invierno, que será oficial. Hoy, en la cancha de Calafate, se jugarán seis partidos, tres de Sub 14 y tres de Sub 16. Las categorías Sub 18, Intermedia, Primera Damas y Primera Caballeros deberán esperar una semana más.



PROGRAMA PARA MAÑANA



CANCHA DE CALAFATE

- 10:00 Sub 14: Comodoro vs Portugués.

- 11:00 Sub 14: Calafate vs Santa Lucía.

- 12:00 Sub 14: Náutico vs San Jorge.

- 13:00 Sub 16: Comodoro vs Portugués.

- 14:00 Sub 16: Calafate vs Chenque.

- 15:00 Sub 16: Náutico vs San Jorge.



