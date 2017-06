El Patagónico | Autos y Motos - 24 junio 2017 VW llegó cargado de novedades al clásico Salón de Buenos Aires Con un estilo "inspirado en un SUV", el modelo se caracteriza por contar con un diseño frontal alineado al lenguaje de la automotriz y cierto look de Sport.

Volkswagen Argentina dijo presente en el Salón de Buenos Aires con un stand de 2.280 m2 de extensión que incluyó la presencia de la nueva Amarok V6 nacional, lanzada recientemente en el mercado argentino.

La pick up mediana más potente del país se destaca por contar con el motor turbodiésel V6 3.0 con 224 caballos de potencia y 550 Nm de torque, junto con la caja automática con ocho velocidades y la tracción integral.

Continuando con las novedades de la marca alemana, Martín Sorrondegui, Gerente de Marketing de Volkswagen Argentina, nos anticipó cuáles son los modelos presentes en el Autoshow que formarán parte del mercado argentino entre 2017 y 2018.

El primero de ellos es la renovación del up! fabricado en Brasil, que cuenta con un rediseño exterior, novedades puertas adentro y marca la llegada de la inédita versión Pepper, que introduce en el país el motor naftero 1.0 TSI con inyección directa, turbocompresor y 101 caballos, y que tiene un precio de 290.422 pesos.

Por otro lado se presenta el Golf R, la variante más deportiva del hatchback. Proveniente de Alemania, este hatchback con cinco puertas se pondrá a la venta en octubre junto con el rediseño de la gama mexicana.

Otro de los modelos más relevantes para nuestro mercado en La Rural es la nueva Tiguan producida en México y con siete plazas. Desde octubre, contará con una gama completa con la presencia de los motores 1.4 TSI de 150 CV y 2.0 TSI con 220 CV, las cajas manual y DSG y la tracción 4×2 y 4×4.

Sorrondegui también nos habló del GT Concept, un prototipo que es el anticipo de la nueva versión GTI del Gol brasileño. Debería surgir en el mes de enero, misma época en la que la marca tiene previsto lanzar el nuevo Polo en Argentina.

Luego tenemos el Atlas. La automotriz germana estudia la llegada de este SUV grande con siete plazas y proveniente de Estados Unidos. Tiene un motor V6 naftero con 276 CV y tendría un precio aproximado de 65.000 dólares.

La firma también exhibe el Passat de nueva generación con las dos versiones de la gama: Highline y R-Line, ambas equipadas con el motor 2.0 TSI Bluemotion con 220 CV y caja DSG de seis velocidades.

En cuanto a la familia con look off-road, se encuentran la Saveiro Cross doble cabina, el flamante Cross Up!, la Suran Cross argentina y el CrossFox. Comparten el stand con los Suran Track, The Beetle Cabrio, Touareg, Polo sedán y Gol.

Por otro lado, la E-Zone de Volkswagen es un espacio exclusivo para mostrar sus modelos ecológicos: el eléctrico e-Golf (115 CV) y el Golf GTE (204 CV), un híbrido enchufable que llegaría al mercado argentino en 2018.

