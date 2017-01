El Patagónico | Autos y Motos - 28 enero 2017 VW The Beetle 2017 ya está en Argentina La versión Design cuenta con el motor 1.4 TSI de 160 CV, mientras que la Sport, con carrocerías Coupé y Cabrio, recurre al 2.0 TSI de 211 CV.

Volkswagen Argentina ya comercializa en el país la actualización del The Beetle, modelo que continúa llegando importado de México y que cuenta con una gama 2017 compuesta por cuatro versiones.

El renovado modelo posee cambios en el diseño exterior que le permiten lucir más deportivo. De esta forma, cuenta con nuevos paragolpes delantero y trasero con estilos para cada versión, además de faros con luces LED para todas las opciones.

Con carrocerías Coupé y Cabrio, el nivel Sport se destaca por la presencia de las llantas de aleación de 17 pulgadas con diseño Spin, que están acompañadas por los overfenders de color negro brillante presentes en los laterales.

Puertas adentro, el renovado The Beetle tiene flamantes insertos decorativos para la consola central. Además, la variante Design cuenta con el nuevo tapizado de tela “Pepita”, mientras que la Sport recurre al tapizado de cuero.

La Sport además posee faros bixenón, techo eléctrico (Coupé), radio Discover Media con navegador, climatizador automático de dos zonas, asientos con calefacción y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Para el nivel Design, ofrecido únicamente con carrocería Coupé, el modelo tiene el motor naftero 1.4 TSI con 160 CV y 240 Nm de torque, junto con la caja manual con seis velocidades o la DSG (doble embrague) de siete marchas. Los Sport Coupé y Sport Cabrio utilizan el naftero 2.0 TSI con 211 CV y 280 Nm, que se une con la caja DSG de seis velocidades.

El The Beetle Design 1.4 con caja manual es comercializado a 442.330 pesos y el Design 1.4 DSG a 471.209, mientras que el Sport 2.0 DSG cotiza a 39.000 dólares y el Sport Cabrio 2.0 DSG a 44.450 de la misma moneda. La garantía es de 3 años ó 100.000 kilómetros.

Por el lado de la posventa, desde el 1° de enero del presente año los autos de VW cuentan con la bonificación de la mano de obra del segundo y tercer servicio programado, beneficio que está disponible para las unidades que realizan los servicios en los Talleres oficiales de la red de Concesionarios Volkswagen.

Fuente: