El Patagónico | Deportes - 27 enero 2017 Walter Erviti será uno de los refuerzos de Independiente El volante de 36 años llega al club como jugador libre por lo que no ocupará una de las dos plazas de refuerzos que permite el receso veraniego del campeonato de Primera división.

El experimentado volante marplatense Walter Erviti será uno de los refuerzos para el flamante entrenador de Independiente, Ariel Holan, tras acordar ayer su desvinculación de Banfield.

El mediocampista, de 36 años, llega al club como jugador libre tras su desvinculación de Banfield por falta de pago, por lo que no ocupará una de las dos plazas de refuerzos que permite el receso veraniego del campeonato de Primera división.

El vínculo del Erviti, ex Boca Juniors y San Lorenzo, con el conjunto de Avellaneda será por 18 meses, según informó el secretario deportivo del club de Avellaneda, Jorge Damiani, a Télam.

Además, el directivo confirmó que sólo resta resolver de qué manera compensarán al jugador que dejó de lado una deuda con Banfield de más de cuatro millones de pesos.

Por otra parte, se espera que hoy se sume el volante central Nery Domínguez, proveniente de Querétaro, de México, quien llegará a préstamo sin cargo por un año y con una elevada opción de compra.

Una vez que firmen Domínguez y Erviti, la institución presidida por Hugo Moyano aún tendrá la posibilidad de realizar otra incorporación.

En otro orden, la dirigencia de River Plate se comunicó con los directivos del conjunto de Avellaneda para averiguar las condiciones por el volante ofensivo cordobés Emiliano Rigoni, debido a que se frustró la llegada de Walter Montoya desde Rosario Central.

Fuentes del club de Avellaneda manifestaron que el futbolista no será negociado en el mercado local, en tanto sigue en pie la oferta de Atalanta, de Italia, que ofreció un préstamo por seis meses a cambio de 500.000 euros con una clausula por la que si el volante disputa ocho partidos en el club deberá comprarlo por cinco millones de euros.

Otra posible salida será la delantero uruguayo Diego "Viruta" Vera, quien es pretendido por Lanús, pero desde Independiente solo aceptarían una venta en una cifra superior a los dos millones de dólares.

Además, se confirmó ayer que el delantero Cristian "Titi" Ortiz continuará en Sporting Cristal, de Perú, donde llegará a préstamo por un año con un cargo de 70.000 dólares y una opción de compra de un millón y medio de la moneda estadounidense por la mitad de su pase.





Fuente: