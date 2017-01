Washington volvió a protestar ayer tras la asunción de Trump

Apenas un día después de una asunción presidencial que dejó gusto a poco, alrededor de medio millón de personas, de todas las edades y colores, inundaron ayer las calles del centro de Washington con consignas feministas, pacifistas y progresistas, para advertirle al flamante gobierno de Donald Trump que no aceptarán "volver atrás en el tiempo".

La protesta, bautizada Marcha de las Mujeres en Washington, un nombre que toma prestado de otras movilizaciones multitudinarias en la historia del país, fue convocada por una plataforma feminista luego de que la victoria de Trump en las urnas, en noviembre pasado, desatara una ola de manifestaciones espontáneas en las mayores ciudades y universidades del país.

Ayer los gorros rosa chicle dominaron la marea humana, pero la regla fue la diversidad: mujeres, hombres, familias enteras con bebés o chicos de primaria, grupos de adolescentes, viejos amigos que no marchaban juntos desde las protestas contra la guerra en Vietnam en los años 60 y un arco infinito de organizaciones feministas, de derechos civiles, grupos LGTBQ, sindicatos y partidos políticos de izquierda.

Los carteles, la mayoría hechos a mano, construyeron una "galería de arte feminista en movimiento", como bautizó una manifestante a esta agencia: "Pensé que éramos mejor que esto", el dibujo de un aparato reproductivo femenino haciendo "fuck you", "Inauguramos la resistencia", "Peleá como un chica", "Khalessi se levanta", "La vagina también contraataca" y la lista es eterna.

"Desde que empecé a caminar hoy (por ayer) estoy intentando no ponerme a llorar. Estoy emocionada, no puedo creer que seamos tanta gente, que haya tanta gente que piensa que esto está mal. Es muy inspirador saber que no soy la única que se convenció con (Barack) Obama de que habíamos avanzado y ahora descubre que aún tenemos mucho por andar", contó a Télam Kim, una vendedora afroestadounidense de 49 años.

Mientras hablaba, Kim mira de reojo a su hija de 20 años. Las dos viven en el vecino estado de Maryland y hace unas semanas decidieron protestar por primera vez en su vida.

"Simplemente no puedo entender cómo hay gente que no quiere que todos estemos bien. Las personas negras, bah, todas las de color, siempre la tuvimos más difícil, pero ahora hay mucha gente racista que no duda en decir lo que piensa. Trump les dio eso", agregó.

En el escenario de la protesta, una larga lista de veteranas activas del movimiento feminista, como Gloria Steinem y Angela Davis, legisladoras, actrices, como Scarlett Johansson y América Ferrera, cantantes como Alicia Keys, y otras artistas dieron encendidos discursos durante horas.

Le pidieron al nuevo presidente que entienda que una eliminación del sistema de salud aprobado por el gobierno de Obama significaría un fuerte golpe a los derechos de la mujer, a sus derechos reproductivos y su capacidad de enfrentar largas y costosas enfermedades.

Además, recordaron que la legalización del aborto en la primera etapa del embarazo fue uno de los grandes logros del movimiento feminista en los 70 y dejaron claro que no renunciarán a él sin una "buena pelea".

"Asegúrense de saludar y presentarse las unas a las otras, y luego decidan que vamos a hacer mañana y mañana y mañana, ¡porque ya no vamos a retroceder!", arengó Steinem, uno de los símbolos del movimiento feminista de los años 60 y 70 y la creadora de la reconocida revista Ms.

Otro de los oradores fue un hombre, el documentalista Michael Moore, y su mensaje fue claro: "Tienen que presentarse como candidatos. ¡Sí, ustedes!".

"Este no es un tiempo para personas tímidas. Para los tímidos... tienen dos horas para superarlo", sentenció un crudo Moore.





MIEDO A LO QUE VENDRA

Es muy temprano para pronosticar si este momento de polarización y tensión política producirá una nueva generación de dirigentes, pero ayer en las calles del corazón de Washington nadie dudaba de que la sociedad estadounidense está lista para movilizarse y enfrentarse a Trump si comienza a limitar o eliminar derechos sociales y políticos ganados.

"Este es el primero de cuatro años de protestas. No vamos a tener otra opción porque este gobierno no nos representa y tampoco parece querer escucharnos", aseguró Lisa una mujer de 62 años que marchó con cuatro de sus amigas. La mayoría de ellas hacía décadas que no salía a las calles a marchar.

Mary había llegado desde Indiana, el Estado conservador que hasta hace unos días fue gobernado por el flamante vicepresidente, Mike Pence. Mientras marchaba con amigos de otras ciudades y escuchaba cómo discutían hasta qué punto estaba Trump dispuesto a avanzar "con su agenda conservadora", en un momento no pudo contenerse más e irrumpió en el debate: "Si hace lo mismo que hizo su vicepresidente en Indiana, esto va a ser muy malo".

La joven treintañera recordó el intento de Pence, bloqueado finalmente por la Justicia, de permitir que los empleados públicos se nieguen a atender a personas por razones religiosas. "Por ejemplo a homosexuales", explicó a esta agencia.

A su lado la escuchaba una de sus amigas. Tiene 39 años, vive en Washington y es la primera generación de estadounidenses en su familia. "Mi padre vino de la India con cinco dólares en el bolsillo. Trabajó para que yo pueda estudiar y ahora trabajar. Yo no estoy lastimando a nadie, no le estoy robando el trabajo a nadie. Pero igual siento miedo por lo que pueda venir", explicó, sin disimular su enojo, su decepción.

Abby y Samantha sonreían mientras avanzaban agarradas de la mano a unos pasos de allí.

Las empujaban y no se podían mover pero ellas estaban felices. "Es inspirador estar acá, ojalá la gente se empiece a involucrar más en la política ahora", dijo Abby, una estudiante de 23 años de Filadelfia.

A su lado, Samantha dudaba más antes de hablar. "Nunca fue cien por ciento seguro, pero ahora uno duda antes de hablar de tu elección sexual. La verdad es que con la violencia que surgió desde la victoria de Trump me empezó a dar miedo", contó la joven de 21 años, originaria del conservador Estado de Oklahoma.

Su papá votó por Trump y Samantha no pudo evitar dejar escapar unas lágrimas cuando intentaba explicarlo. "Quiero creer que muchos votaron a Trump, como mi papá, porque no le importan tanto las cuestiones sociales", aseguró, mientras peleaba por mantener su sonrisa.