Williams dijo que fue un orgullo ser parte de la gestión Das Neves

El ministro de Gobierno saliente, Rafael Williams, valoró: “el Ministerio queda en buenas manos, es parte de un equipo que está haciendo una muy buena gestión en la Provincia. Es un gobierno que defiende los intereses de los chubutenses por sobre todas las cosas, creo que eso es lo más importante, y también como ex ministro y como político es un orgullo haber sido ministro de una gestión de Mario Das Neves”.

Además, afirmó: “muchas de las cosas que atraviesa la sociedad son difíciles de resolver como la inseguridad, una cuestión difícil, pero que no hay que cejar en el intento y creo que la gente joven la da otra impronta a las gestiones, creo que es importante que haya ese trasvasamiento generacional. Creo que debería existir siempre en política, me voy contento con lo que he aportado a la gestión”.

“Voy a descansar sin dejar de hacer política, seguramente militando, hablando con la gente con los vecinos, con los amigos, recorriendo, lo que hice siempre, pero sin un cargo específico”, sentenció Williams.





