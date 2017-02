XXX: Reactivado

En esta ocasión, Cage sale de su auto impuesto exilio en compañía de su equipo para seguirle la pista al autoritario y peligroso guerrero Xiang en lo que supondrá un rumbo de colisión en el que intentarán recuperar a toda costa un arma siniestra y al parecer imparable conocida como "La Caja de Pandora".

Tras rodearse de un equipo nuevo de cohortes tan sedientos de adrenalina como él, Xander se ve envuelto en una letal conspiración en la que todo parece indicar que se trata de una confabulación de las más altas esferas de gobierno del mundo.

Aunque el personaje de Xander Cage fue supuestamente muerto en la secuela para explicar su ausencia, Vin Diesel había anunciado en 2006 que iba a regresar como Xander Cage en una segunda secuela, titulada "xXx: The Return of Xander Cage". Inicialmente no sólo Diesel regresaría, sino también el director de "xXx", Rob Cohen.

Reactivado





Diesel había dicho que el estilo y la música también serían similares a la de la película original, más de lo que los fans quieren, con énfasis en acrobacias extremas y con una banda sonora de heavy metal. Joe Roth estaba en conversaciones para producirla. Durante una entrevista en diciembre de 2008,

Cohen había dicho: "Ahora estamos escribiendo un guión con los chicos que escribieron 'Terminator 3: Rise of the Machines' y 'Terminator Salvation'. Así que vamos a hacer otro Xander Cage XXX.

Vamos a hacerlo acelerar un poco y traer de vuelta al tipo de deportes extremos que ha sido readaptado para ser un espía".

El 10 de junio de 2009 Cohen se retiró de la producción, para así poder dirigir la película de acción "Medieval". El 26 de agosto de 2009 SlashFilm anunció que Ericson Core sería el director y que la producción comenzaría a principios de 2010. En enero de 2014 Diesel confirmó que trabajaría en una secuela. El 23 de agosto de 2015, anunció en su página de Instagram que había llegado el momento de regresar y que el rodaje comenzaría en diciembre. El 10 de octubre de 2015 se informó que el director D.J. Caruso dirigiría la cinta. Diesel anunció que el luchador de UFC Conor McGregor fue incluido en un papel y que Samuel

L. Jackson repetiría su papel de Gibbons. A principios de 2016, se supo que Tony Jaa, Jet Li y Deepika Padukone interpretarían papeles en la cinta. Una semana después, Nina Dobrev y Ruby Rose también fueron incluidos al elenco. Dobrev interpreta a una ingeniosa y sarcástica aficionada a la tecnología, mientras que Padukone interpreta a una antigua amante de Cage que pasa a ser cazadora. Rose interpreta a una francotiradora.