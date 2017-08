¿Y dónde están los "tarjeteros"?

"Estacioné y empecé a buscar a los chicos de las tarjetas, no los encontré en ningún lado y cuando vuelvo el inspector me estaba haciendo la boleta, le comenté la situación y me dijo ´andá a comprar a los negocios o hacé tú descargo. No es la primera vez que me pasa", aseguró una usuaria del Servicio de Estacionamiento Medido a El Patagónico.

Este tipo de situaciones han ido en incremento en las últimas semanas: "no encuentro en la calle a los chicos de las tarjetas y los kioscos no te venden de a una tarjeta, tenés que comprar un pack y yo solo necesito una o dos, no vengo todos los días al centro", indicó otro usuario que sufrió un hecho similar al anterior. "Después volvés al auto y ya tenés al inspector haciéndote la boleta", dijo.

Otra usuaria se animó a sospechar de la existencia de una especie de "pacto" entre "tarjeteros" e inspectores: "esto es muy sospechoso, no encontrás a ningún chico y cuando volvés al auto ya tenés a un agente haciéndote la boleta, antes encontraba a los chicos en todas las esquinas, ahora están meta boleta", comentó indignada.