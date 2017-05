Ya estaría prácticamente definido el auxilio financiero a la provincia

Caleta Olivia (agencia)La herramienta económica que también se denomina fideicomiso establecería aportes económicos de manera bimestral hasta fines de 2019 cuando finalice la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner.De acuerdo a las informaciones difundidas por la agencia oficial de noticias Télam, que cita fuentes del Ministerio del Interior, ambos gobiernos ya tienen "prácticamente cerrado" el acuerdo de asistencia con préstamos que provendrán del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y se aprestan a firmarlo en "los primeros días del mes que viene", una vez que culmine el trabajo de los equipos técnicos para definir el monto.Se recordó además que el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial fue creado en 1995 "para prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y promover el desarrollo económico de las provincias", aunque había perdido relevancia en los últimos años.MAÑANA SE DEFINEN RECURSOS DISPONIBLESA la vez se indicó que mañana habrá una reunión de los equipos de abogados de las partes involucrados con los representantes del citado Fondo Fiduciario para establecer "cuántos recursos están en disponibilidad".Los voceros de la cartera nacional que conduce Rogelio Frigerio, consideraron oportuno aclarar: "no será una ayuda sino un préstamo con condiciones similares a las del mercado de capitales" a fin de "no despertar molestias en el resto de las provincias".Los funcionarios nacionales involucrados en la negociación recordaron además: "el Ministerio de Economía santacruceño presentó un cronograma de convergencia al equilibrio fiscal para reducir el déficit en el que se comprometen a que el gasto crezca menos que la recaudación".Declinaron adelantar montos precisos que ser remitirán a la provincia. Confirmaron solo que las pautas serán bimestrales y que el préstamo no cubrirá todo el déficit provincial que –según sus cálculos- supera los seis mil millones "que figuran en el presupuesto de Santa Cruz para 2017". No obstante estimaron que podría alcanzar a cubrir "la mitad del rojo fiscal".Lo significativo es que se logró un notorio avance en las negociaciones de ambos gobiernos luego de varias reuniones que mantuvieron en la Casa Rosada el ministro Rogelio Frigerio y la gobernadora Alicia Kirchner, acompañados por sus respectivos equipos de trabajo.AYUDA ADICIONALOtro factor de la negociación será la posible ayuda adicional que brindaría el Ministerio de Educación de la Nación para destrabar el conflicto docente y finalmente puedan comenzar las clases en esta provincia.Hace pocos días el titular nacional de esa cartera, Esteban Bullrich envió a un delegación de funcionarios a Santa Cruz, ocasión en la que el vicegobernador Pablo González, reveló se les había solicitado un incremento de las partidas destinadas al Fondo de Incentivo Docente.