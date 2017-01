El Patagónico | Regionales | POLITICA - 31 enero 2017 Ya le pidió la renuncia a Pablo Sahagún Das Neves confirmó ayer que le pidió la renuncia al subsecretario de Pesca, quien durante el fin de semana tuvo un accidente, en la ruta hacia Playa Unión, en un auto oficial que conducía en estado de ebriedad. "Acá no se le perdona la vida a nadie", aseguró el mandatario provincial.

El gobernador Mario Das Neves pidió ayer la renuncia del subsecretario de Pesca de la provincia, Pablo Sahagún, quien durante el fin de semana tuvo un accidente, en la ruta que conduce a Playa Unión, en un auto oficial que conducía en estado de ebriedad, de acuerdo al test que le practicaron los efectivos policiales que intervinieron en el accidente.

"Ya se le pidió la renuncia. Acá no se le perdona la vida a nadie", aseguró el mandatario provincial, en referencia al funcionario que, además, se resistió al accionar policial, amenazando a los agentes que pretendían labrar el acta correspondiente y hacerle el control de alcoholemia.

"Con un funcionario que por ahí se lleva el coche oficial a la casa, pueden pasar dos cosas, que tenga alguna actividad oficial o se hace el piola. Y el que se hace el piola va a salir por la puerta chica", sostuvo el titular del Ejecutivo provincial.

En el mismo tono, reiteró: "aquel que anduvo en auto oficial y cometió una imprudencia ya se le pidió la renuncia, acá no se le perdona la vida a nadie".

En este marco Das Neves sostuvo: "nosotros vamos a dar a conocer los autos oficiales que tenemos, que es una vergüenza los que nos dejaron, de los dos colectivos que teníamos nos dejaron uno tirado en Santa Fe, que salió una fortuna arreglarlo".

Informó: "por ejemplo en Defensa Civil, hay una demanda importante de vehículos, y ese área hasta hace unos meses tenía 10 vehículos de los cuales 9 están rotos".

"Con un vehículo andan tres ministros a la vez, cuando tiene que salir alguien de recorrida, como Leticia Huichaqueo, que anda mucho en el interior, tiene que pedir la colaboración de alguien", sostuvo.

Asimismo el gobernador expresó: "vamos a preparar una licitación, con el tiempo, porque eso requiere tiempo para hacer el inventario. Por primera vez vamos a vender todo el chatarrerío que hay acá".

En otro orden les volvió a pedir a los diputados que "se interioricen sobre ese tema, y pueden venir y les explicamos, las puertas están abiertas".

"Si quieren sacarle fotos, no tenemos problema que saquen fotos de los autos oficiales", sostuvo el gobernador. Y agregó: "el mismo derecho que tenemos nosotros de decir que ellos nos pueden prestar algunos vehículos y vamos a seguir insistiendo", concluyó.

