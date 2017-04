El Patagónico | Autos y Motos - 15 abril 2017 Ya llegó el nuevo Honda Fit Este modelo en su versión EX-L que combina un motor 1.5L de 16 válvulas con distribución variable (i-Vtec), inyección directa y cuenta con 132 CV de potencia.

El Honda Fit es un clásico no solo en la Argentina sino a nivel mundial en más de 160 países y sus resultados lo demuestran con más de 76 millones de unidades vendidas. Hoy la marca japonesa lanza su tercera generación bajo la denominación All New Fit.

Este modelo que ha hecho de él un modelo icónico por su diseño, versatilidad y habitabilidad será comercializado en su versión EX-L que combina un motor 1.5L de 16 válvulas con distribución variable (i-Vtec), inyección directa y cuenta con 132 CV de potencia.

La nueva estructura del motor DOHC VTEC – VTC permite lograr un alto desempeño y eficiencia durante su uso. En relación a la potencia máxima, la alcanza a las 6600 rpm, y posee un torque máximo de 15,8 kgf.m a 4600 rpm. Asimismo, dentro de las nuevas incorporaciones, se encuentra el nuevo diseño frontal de barra de torsión y, en el trasero, posee el formato tipo “H” que brinda al conductor una conducción estable, segura y confortable.

Producido en México, el Honda Fit posee una nueva dirección EPS que desarrolla una elevada rigidez. Además, se destaca por la suspensión delantera tipo McPherson, Dirección Asistida Eléctrica (EPS) y tecnología Eco Assist, entre otras características. Se combina con caja automática de variador continuo (CVT), tecnología Paddle Shift y siete marchas simuladas, que permiten una conducción más divertida y deportiva.

Entre sus principales características, cuenta con un espacio altamente eficiente con un increíble espacio interior único en su segmento, que ofrece una espaciosa y confortable comodidad tanto en los asientos delanteros como traseros. Al igual que las generaciones anteriores, ofrece el exclusivo sistema de asientos traseros “ULT” (UTILITY – LONG – TALL) que ofrece múltiples posiciones configurables según la necesidad de carga Además, el baúl brinda una capacidad de carga de 363 lts, la cual se puede llegar a expandir hasta 1.045 lts rebatiendo el respaldo de los asientos. Bajo un diseño original de Honda, utiliza el tanque de combustible en el centro, lo que permite alcanzar la mejor eficiencia en espacio de su clase.

Por el lado de seguridad, el nuevo Fit brinda ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™), Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD) y fijación de asientos para niños (ISOFIX), Airbags frontales, entre otras características.

