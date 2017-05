El Patagónico | Regionales - 12 mayo 2017 "Ya no es seguro vivir acá"

"No vino nadie, para ellos no existimos. Como no hicieron nada en un mes, no pasaron ni la máquina. Los de la Cooperativa que se hagan responsables, porque es la tercera vez que pasa, te da miedo venir acá. Esto es una bomba de tiempo ahí arriba", sostuvo Alejandro Maidana, uno de los damnificados.

"Ya no es seguro vivir acá", advirtió Laura, esposa de Pedro Leiva, quienes perdieron todo por segunda vez en 40 días. Con el barro se le aflojaron todos los porcelanatos nuevos.

"Lo que tendrían que hacer es comprar las tres casas, y hacer un canal evacuador, lo que quieran, sabiendo que se les rompe, pero así no podemos vivir", planteó Cristina, esposa de Raúl Villalobos.

Es que a la familia Villalobos, el alud de 2011 le había destrozado todo. Los electrodomésticos los tuvieron que volver a comprar y en esa oportunidad no les reconocieron nada.

"Una cosa es lo material, pero la vida es lo más importante. Anoche nos abrazamos, hace cinco años llorábamos todos. ¿Qué están esperando que muera alguien?", se preguntó Cristina.

La familia Villalobos teme que cualquier noche el agua los sorprenda nuevamente. Su hija llora de miedo. "Vos escuchás un ruido y no podés dormir porque creés que se viene el agua. Es terrible, psicológicamente te hacen bolsa" graficó la mujer.

Ayer las familias que tuvieron que abandonar sus casas tras el alud del 2 de abril explicaron que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada paga por día 2.500 pesos de alquiler de una cabaña para cada familia. Son 7.500 pesos por día por las tres familias. Ya llevan abonando 40 días que se extenderán por el nuevo alud.

"Esa plata es de todos", reclaman los damnificados sobre el gasto. "Yo no creo que hayan echado a nadie de la Cooperativa ni la primera vez, ni hace un mes, ni ahora, porque acá no le importa a nadie, porque esto lo pagamos todos", cuestionó Juan Cortada.

Los vecinos piden una obra de cauce rápido que impida que "El Mirador" se inunde por cuarta vez. Y que los responsables de la SCPL se hagan presentes en el barrio.

