Ya pasó agosto pero ahora se acerca octubre

En el PJ el que pierde no siempre acompaña. El discípulo que se alejo del camino de su maestro. El calendario electoral tiene un adelantado.El secretario del estado que corre el eje de la discusión. Apareció Petersen. La concejal que hace honor a su apellido. El barro que cuesta como oro. El precandidato que ya tiene gabinete.

Desde afuera y contra los de adentro





Cinco de las seis listas con las que el justicialismo participó en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias del domingo 13 de agosto firmaron las paces, por decirlo de alguna manera, y ya se encuentran encolumnadas detrás del ganador de esa interna, que fue Ricardo Fueyo.

Pero la otra lista, la que encabezó Miguel "Cone" Díaz ni siquiera asistió a la reunión de "reconciliación", esa que tras las elecciones se realizó en Trelew, en la Fundación que preside el exprecandidato de Primero Chubut y secretario general de Luz y Fuerza, Héctor González.

Díaz asegura a sus colaboradores que no fue a ese encuentro "porque no nos invitaron". Mientras del otro lado se afirma que no se lo convocó "por lógica, ya que apenas terminaron los comicios, en los que fue derrotado, se puso a trabajar para Das Neves".

Lo cierto es que, más allá de la reunión que Díaz tuvo con el gobernador horas después de las PASO, "Cone" utiliza su arma más picante, como es Twitter, para cuestionar a Fueyo como ganador de las internas del justicialismo.

"En lugar de cuestionar a Menna, Arcioni o al propio Macri, Díaz lo único que hace es pegarle a Fueyo. Eso no es de peronistas de ley", aseguran quienes, pese a no estar del todo conformes con el candidato ganador, lo apoyan por aquello de que "quien pierde conduce, y quien gana acompaña".





¿Ni suma ni resta?





El posicionamiento de Díaz no sorprende ni preocupa tanto a los sectores del justicialismo que respaldan a Ricardo Fueyo como candidato a diputado nacional.

En el partido se recuerda que el dirigente cordillerano, eterno candidato o pre en todas las elecciones a todos los puestos que se pongan en ofrecimiento electoral, salió cuarto en la interna entre seis, pero de todos modos cuestiona con supuesta autoridad a quien obtuvo el primer lugar.

Sin embargo, a la hora de hacer los números, en el debate aparecen los 7.000 votos que Díaz obtuvo en las PASO que, obviamente no le son propios, pero sí fueron a su respaldo. Se trata de una cifra importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el primer desafío de Fueyo, para las elecciones generales del 22 de octubre, será no solo revalidar en votos la sumatoria de todas las listas, sino acrecentar ese valor ya que, sin ello, acceder a la banca en el Congreso se complica.





La astilla del mismo palo





A Ricardo Fueyo y al intendente comodorense Carlos Linares, quien fue su máximo impulsor dentro del justicialismo, lo que más les molestó no fue el posicionamiento de Miguel Díaz, a quien están acostumbrados tanto que hacen oídos sordos, sino el papel que asumió el exintendente Néstor Di Pierro.

En recientes declaraciones periodísticas, "El Tano" cuestionó abiertamente a Fueyo y a la conducción del peronismo que, en lo formal ejerce Ricardo Mutio, pero que en la práctica está a cargo de Linares, exviceintendente de Di Pierro y a quien este eternamente define como su "amigo, Carlitos".

Di Pierro, quien sigue siendo vocal por la provincia del Chubut en YPF, y con ello responde al gobernador Mario Das Neves, volvió al ruedo indicando que el "PJ carece de conducción" y planteó un futuro debate luego de octubre, es decir dando a entender que la elección terminará en derrota. Y también cuestionó a Fueyo, de quien recordó su currículum político, que nunca incluyó el peronismo.

"No viene de nuestras filas, ni tiene la pasión que tenemos los peronistas", dijo entre otras cosas Di Pierro, quien curiosamente apareció con estas declaraciones luego de las PASO, casi en sintonía con la estrategia de fuerzas rivales de fustigar al extitular de Chubut Deportes.





Arrancó antes





El candidato a la diputación por Cambiemos, Gustavo Menna, fue uno de los claros protagonistas de las PASO, en donde se ubicó en tercera posición, detrás del Frente para la Victoria, y Chubut Para Todos.

En la elección, si se mira por candidatos y no por fuerza política, Menna quedó segundo a solo 4.000 votos de Arcioni, el más votado, y a más de 40.000 sobre Ricardo Fueyo del Frente para la Victoria. Es por eso que, más allá del excelente resultado en Comodoro Rivadavia y los distritos más importantes, en Cambiemos se decidió reforzar la marcha y por eso solo se tomaron una semana de descanso tras las PASO.

Por esa razón, y junto con el apoyo del gobierno nacional, Menna sigue recorriendo la provincia, en especial la meseta y la cordillera, como hizo durante el fin de semana. Lo curioso del caso es que, si vamos al legalismo, la campaña para la elección general recién deberá comenzar el domingo 17 de septiembre.





Cimadevilla y Maldonado





El secretario de Estado, Mario Cimadevilla, opinó durante la última semana sobre el caso Santiago Maldonado, que está caratulada por la Justicia Federal como "desaparición forzada" de personas.

El exsenador nacional resaltó: "es la justicia la que está investigando" y aseguró que "se debe dar una respuesta", pero no hizo ninguna crítica hacia el papel jugado por la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y centró su exposición en cuestionar al grupo Resistencia Ancestral Mapuche que, recordó, "niega abiertamente la existencia del Estado argentino y la soberanía de la Argentina sobre los territorios que ellos reclaman".

"Está bien que se tenga que descubrir qué pasó con Maldonado y se sancione a los responsables, pero detrás de esto estamos reivindicando un grupo que está negando la soberanía argentina sobre mi provincia por ejemplo", apuntó Cimadevilla que, en la entrevista, hizo más énfasis en la "cuestión mapuche", que sobre la desaparición de Maldonado, que se habría producido tras el accionar de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen.





El subsecretario habló





El subsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Oscar Petersen, finalmente habló sobre la causa Maldonado, del cual mantuvo hasta hace unos días un sugestivo e inexplicable silencio.

El exdiputado provincial del Polo Social rompió ese mutismo para, más que comentar acciones desplegadas, hacer ruegos por la aparición del joven. Lo curioso del caso es que las primeras notas que dio Petersen fue a medios nacionales, que se ve que tuvieron más suerte que los periodistas regionales que lo estuvieron llamando desde hace un mes.

Pese a la preferencia del funcionario por algunas radios nacionales, la entrevista más extensa es la que dio en Radio Del Mar, en la que primero se justificó por su silencio por su estado de salud, aunque aclaró: "estuvimos haciendo cosas" y luego dejó varias perlitas que evidenciaron una falta de preocupación real por pedir informes a Nación y Gendarmería por el papel que, en territorio chubutense, jugaron los efectivos que solo podían realizar acciones, y por orden del juez federal, en la Ruta 40.

Curiosa la preferencia de Petersen por los medios nacionales ya que escasa influencia real en la región y cometen errores groseros, como los recientemente comentados en los que incurrió La Nación, con un sesgado informe sobre Comodoro Rivadavia o al informar de un curioso acto en una escuela de Rawson, sobre el caso Maldonado, respecto a una obra teatral que nunca se montó.





Funcionarios y representantes en la marcha





En Comodoro, como en todo el país, el viernes se realizó una importante marcha en reclamo por la aparición con vida por Santiago Maldonado a un mes de su desaparición.

El acto central que precedió a la movilización había sido convocado por organizaciones de derechos humanos y políticas, que fueron los encargados de ponerle voz a los discursos que fueron críticos hacia los gobiernos nacional y provincial.

Más allá de las banderas de partidos políticos, sobre todo de izquierda, y de estos discursos, se puede decir que la mayor parte de los manifestantes fueron ciudadanos comunes que, preocupados por el caso y lo que esto significa, se acercaron a la plaza de la Escuela 83 y luego caminaron reclamando respuestas.

Entre los representantes políticos más conocidos estuvieron el ministro provincial de Hidrocarburos, Sergio Bohe; el concejal Nicolás Caridi, del Frente para la Victoria; el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Alberto Ayape; la funcionaria municipal Liliana Corzo, y la exministra de Familia de provincia, Rosa González.





Contreras, la contra





El miércoles, el Concejo aprobó la utilización de los 70 millones de pesos, que como parte del endeudamiento internacional al que accedió provincia, llegaron a Comodoro, para el pago de transportistas y maquinistas que trabajaron durante el temporal.

La aprobación, como se informó, no fue unánime ya que a esa utilización se opuso la concejal de Chubut Somos Todos, Norma Contreras, quien justificó su posición en "el apresuramiento y falta de informes por parte del Ejecutivo".

La postura de la edil, que no se compadecía con sus propias votaciones anteriores, como la relativa al mencionado endeudamiento y su destino, y la emergencia, no pudo ser rebatida por el titular de su bloque, Ricardo Gaitán, ni por ninguno de los otros concejales.

Casi en tono de maestro, tanto el titular del bloque radical, José Gaspar, como Guillermo Almirón, del Frente para la Victoria, intentaron explicarle a la edil que su postura no era válida ya que "el Concejo no está autorizando el pago, sino afectando como corresponde y se acordó el dinero que ingresa por el endeudamiento".

La concejal no escuchó razones y se mantuvo en su postura, de ahí a que ya le dicen "la contra-Contreras".





Para que no los tape el barro





Más allá de que la postura de Contreras no tenía relación a la del tema en cuestión, es cierto que el propio Ejecutivo está preocupado porque no tiene los fondos suficientes para afrontar el pago de lo que resta abonar a los maquinistas y transportistas que retiraron barro de los barrios.

En el medio del temporal, con recursos propios, el municipio pagó los primeros $30 millones, luego se sumaron los $50 millones que aportó Nación. A estos $80 millones, ahora se agregan los $70 millones del endeudamiento. El problema es que con estos $150 millones no alcanza ya que, en movimiento de suelo y retiro de barros y escombros, el total facturado por transportistas alcanza a los 298 millones de pesos.

Por ese importe, más una búsqueda de endeudamiento para obras, partió a Buenos Aires el intendente Carlos Linares, junto con el titular de Economía, Germán Issa Pfister, quienes plantearon a Nación la necesidad de un nuevo ATN por esos $150 millones que faltan.

La respuesta fue clara y se condijo con lo que ya se le había anticipado al intendente cuando, el 17 de agosto, estuvo el ministro del Interior de Nación, Rogelio Frigerio, en esta ciudad. "Si los papeles están bien, avanzamos en la búsqueda de fondos. Traigan la documentación ajustada y solvente, y avanzamos".

En esa tarea están en el municipio, donde –en el plano interno- no son pocos los que se preguntan qué pasará si no se obtienen esos fondos.





Pensando en 2019





Mientras los diferentes partidos políticos están jugando con todo lo que tienen para las elecciones de octubre, otros dirigentes previsores ya están pensando y trabajando para 2019: el delegado local del IPV, Daniel Carrizo, retomó con fuerza en la última semana su postulación a la Intendencia de 2019, algo de la que habló en las reuniones que mantuvo durante el fin de semana con vecinos de los barrios Moure y Palazzo.

Carrizo atendió las demandas de los vecinos de esos barrios, sobre todo de los vinculados a la policía en la zona norte, y comentó que se trabajará en la búsqueda de respuestas, que seguramente llegarán cuando sea el intendente de Comodoro.

Mientras activa a sus filas en un grupo de WhatsApp, que administra y que lleva como sugerente nombre "Pablito 2019", por Pablo Das Neves a quien impulsa a la Gobernación, Carrizo ya tiene designado a quien será su secretario municipal de Seguridad. Para ese cargo eligió a un incondicional, el comisario retirado Horacio Antinopay, que lo acompaña en cada una de sus reuniones.