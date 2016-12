El Patagónico | Autos y Motos - 17 diciembre 2016 Yamaha Motor relanzó su modelo YS 250 FAZER Sus cualidades: estética, diseño, bajo consumo y confiabilidad

La Yamaha YS 250 FAZER es un modelo confiable y reconocido por sus prestaciones claves de bajo consumo y excelente andar. Esta YS 250 FAZER hereda en sí a la YBR250, manteniendo de este modelo su motor a inyección electrónica, de 249cc. La renovada YS 250 FAZER se distingue por su diseño agresivo, combinando en sí estética, rendimiento y confort en el manejo. Es producida en la planta local que posee la compañía en la localidad de General Rodríguez y está disponible en toda la red de concesionarios oficiales en colores violeta, negro y rojo.

De esta manera se incorpora la YS 250 FAZER a su línea de producción nacional. Este modelo que reemplazará a la YBR250, se suma al line up local como una excelente propuesta de motocicleta de calle, con alto rendimiento, bajo consumo, confort y excelente andar. "La YS 250 FAZER es un lanzamiento que muestra con hechos concretos la importancia que desde Yamaha se le da a la producción local. Tenemos un fuerte compromiso con este mercado donde destinamos inversión, infraestructura, desarrollo y capacitación constante. Nuestra intención es tener siempre el más completo line up". Aseguró Pablo Hlebszevitsch, Presidente de Yamaha Motor Argentina.

La nueva YS 250 FAZER es una moto de calle con el diseño agresivo y refinado de la familia Fazer. Es una moto que combina estética, rendimiento y confort en un modelo que ahora es nacional. Está ubicada en el segmento de media cilindrada, con un motor confiable de 249cc SOHC. Un motor de Yamaha cuya efectividad está comprobada y garantizada por la marca.

La unidad tiene llantas de aleación de aluminio, freno a disco delantero de 120 mm y una marcha de 5 velocidades. Su depósito de combustible es de 19 litros y su peso total con fluidos es de 154 kg. En cuanto a su confort, la YS 250 FAZER tiene una postura de manejo agradable y los comandos brindan comodidad incluso durante la conducción con acompañante. La unidad tiene suspensión (frontal y trasera) con gran rendimiento en su nivel de amortiguación, que proporciona mayor confort en el manejo urbano casi sin vibraciones.

La Planta de General Rodríguez produce la familia de la FZ FI, FAZER, New Crypton, YBR125, SZ-RR, XTZ 125, XTZ 250, Raptor 700 y la reciente incorporación de la YS250 FAZER en reemplazo de la YBR250. Una planta productiva que evoluciona permanentemente incorporando nuevas tecnologías, diversificando su line up y añadiendo calidad en cada proceso productivo.

La nueva YS250 FAZER se presenta en colores negro, violeta y rojo y la garantía del producto es por 1 año. La unidad ya está disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca a un valor de precio sugerido de $86.500.



