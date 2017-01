YCRT puso en marcha un programa de retiros voluntarios

Caleta Olivia (agencia)La resolución que entró en vigencia el 5 de enero y se extenderá por 120 días, fue firmada por el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio ( YCRT ), Omar Zeidán, quien consideró que esté régimen permitirá "reestructurar de manera organizativa la empresa".Esto ha comenzado a generar preocupación en las dos localidades de la cuenca carbonífera (Río Turbio y 28 de Noviembre), teniendo en cuenta que la extracción del mineral es el eje de sus economías y por otro lado aún está inconclusa la Central Termoeléctrica.Llama también la atención que YCTR no haya difundido públicamente el programa de retiros voluntarios y que hasta el momento la comisión normalizadora de ATE en Río Turbio tampoco se haya expresado sobre el tema.En ese sentido, vale recordar que el gremio reaccionó por los 70 despidos luego de que los desocupados tomaran la sede sindical y acusaran a los dirigentes de actuar en connivencia con las autoridades de la intervención en la empresa que lidera un ex concejal referente de la Alianza Cambiemos.TENTADORA RETRIBUCIONDe todos modos el portal digital de esa localidad, Patagonia Nexo, se hizo eco del contenido de la resolución que llegó a los operarios a través de una circular.La misma indica que solo pueden acceder al programa los trabajadores de planta permanente, pero también se fija una cláusula: que no se aceptarán solicitudes de aquellos a los que sean considerados como "imprescindibles para la producción".Si bien no se especifica la cantidad de personal que busca reducir, la empresa ofrece como retribución el pago de doce sueldos y uno más por cada año trabajado.Esto hace que, a modo de ejemplo, un minero que haya cobrado 40 mil pesos como mejor sueldo y tenga diez años de antigüedad, percibirá una indemnización de algo más de 800 mil pesos.Este proceso de reducción de su plantel se da de bruces con las permanentes desmentidas que viene sosteniendo YCRT acerca de políticas de ajuste al proyecto de generación de energía a partir del carbón.Por el contrario, en consonancia con las políticas laborales que está instrumentando el gobierno neoliberal de Mauricio Macri en todo el país, argumenta que los retiros voluntarios "son una herramienta más que se pone a disposición para aquellas personas que no quieran estar adentro de la empresa".