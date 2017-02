"Yo no maté a nadie, vivo con miedo en la cárcel"

El mediocampista con pasado en la CAI de Comodoro y Argentinos Juniors, Luciano Cabral, será juzgado por homicidio agravado y decidió brindar una entrevista exclusiva con Sportia para confesar su presunta inocencia y relatar cómo transcurren sus días en la cárcel junto a su padre y otras tres personas involucradas en el asesinato de un murguero de 27 años en General Alvear.

"Yo no tengo nada que ver, no maté a nadie. Llegué después de la pelea y se me acusa de estar allí. No estuve en el hecho. Nunca estuve fugado. Yo me presenté voluntariamente", comentó.

El futbolista y sus familiares fueron acusados de participar de una pelea callejera que terminó con un muerto: Joan Ariel Villegas, de 27 años. "Yo me enteré (de la muerte) después, a las 10 de la mañana más o menos", se defiende Cabral. "Participaron mi papá con unos primos míos. Desconozco cómo se originó la pelea, pero hay muchas versiones que me involucran mí también".

"Estuve 15 días en la comisaría hasta que me negaron la excarcelación. Atlético Paranaense me rescindió el contrato, estoy seguro que esto me va a cortar la carrera. Vivo con miedo", admitió Cabral.

Cabral recibió el apoyo de sus ex compañeros del Bicho. "Todos mis compañeros de Argentinos Juniors me han dado mucho apoyo. El Lobo Ledesma, también", confesó. No sólo insiste en su versión, sino que asegura estar esperanzado con quedar rápidamente en libertad: "Tengo mucha esperanza de salir. Soy absolutamente inocente, creo en la justicia".