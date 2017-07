Youtubers abusan de una fan borracha

Durante las últimas horas se viralizó un video que provocó un escándalo entre los youtubers más conocidos de la Argentina. La grabación, que fue publicada por otro youtuber, los muestra abusando de una joven.

Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca fueron grabados en una fiesta privada en un hotel, donde habrían abusado sexualmente de una joven fanática, quién aparentemente se encontraba alcoholizada.

El canal de YouTube "Dude Vlogs", publicó el video en las redes para denunciar lo sucedido. "Es necesario abrir los ojos, compartiendo videos positivos, y también es importante saber que hay gente con otras intenciones en YouTube", dijo el joven.

"Dude Vlogs" mantuvo un diálogo telefónico con la víctima y lo publicó en su canal. "Pasaron una banda de cosas. Lo mismo les sucede a muchas chicas. Esa vez del video fui con mis amigas, no sabía que iba a pasar eso. Yo no lo filmé. Después cayeron todos los pibes famosos. Yo había tomado mucho. Me retuvieron para que me quede con ellos. Uno me dijo 'vos tendrías que sentirte privilegiada, porque estás con nosotros, que somos youtubers famosos, miles de chicas querrían estar acá", le manifestó a la víctima.

Luego de la denuncia, algunos de los acusados se defendieron en sus redes. Gonza Fonseca publicó un video en el que explica lo que pasó. "La verdad es que la estoy pasando re mal, espero que logren entender lo que pasó", publicó el joven en Twitter.

Luego de la denuncia, algunos de los acusados se defendieron en sus redes. Gonza Fonseca publicó un video en el que explica lo que pasó. "La verdad es que la estoy pasando re mal, espero que logren entender lo que pasó", publicó el joven en Twitter.





Por su parte, Yao Cabrera dijo a través de un tuit. "Si la gente solo se dedicará hacer su vida sin la necesidad de querer siempre salir a embarrar a alguien con mentiras todo sería mejor".

Por su parte, Yao Cabrera dijo a través de un tuit. "Si la gente solo se dedicará hacer su vida sin la necesidad de querer siempre salir a embarrar a alguien con mentiras todo sería mejor".