Youtubers acusados de abuso demandarán al joven que publicó el video

El escándalo de los yotubers no para. Luego de la polémica que se ha generado por el video en el que se ve a una joven tirada sobre una cama mientras los youtubers presuntamente abusan de ella, los implicados aseguraron que todo es una manipulación de medios.

En una entrevista televisiva, Yao Cabrera y Fabricio Lemus, que estuvieron acompañados por Javi Ayul, compañero de ambos en el exitoso canal Dos Bros, se defendieron de la acusación y manifestaron que Dude Vlogs "había editado el video y que lo subió para conseguir seguidores".

Según los jóvenes, Dude Vlogs, que también estuvo presente hace dos años cuando sucedió la presunta violación, esperó el momento preciso para publicarlo y hacerse más famoso.

Ante esta situación, decidieron que emprenderán acciones legales contra Dude Vlogs por difamación. "Vamos a ir contra la persona que publicó el video porque nos difamó", dijeron.

Asimismo, Sol, la joven presuntamente abusada manifestó que ella también lo demandará por haber publicado el video. "Él publicó todo para vender humo. A mí no me gustó tenerlos a ellos encima porque yo estaba borracha pero tampoco me gustó que publicaran el video", dijo Sol.

EL VIDEO

YOU.mp4