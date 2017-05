YPF confirmó su apuesta a la exploración off shore en Argentina

El futuro de la industria hidrocarburífera nacional está ligada no sólo a los recursos no convencionales y a la formación de Vaca Muerta, sino también a la exploración off shore (costa afuera) y a la extensión de la vida de los pozos petroleros convencionales maduros, mediante un aumento en el factor de recuperación secundaria, afirmó un alto directivo de YPF.