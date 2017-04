El ex ministro de la Corte Suprema, sin nombrarlo cargó contra Sergio Massa que juntó firmas contra el proyecto.

Zaffaroni, sobre Micaela: "si se aprobaba el proyecto del Código Penal, esto no pasaba"

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, aseguró este lunes que, e haberse aprobado el nuevo Código Penal que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner, el crimen de Micaela García probablemente no hubiese ocurrido porque su presunto asesino, Sebastían Wagner, no hubiese obtenido la libertad.

