Zapatos nude: elegantes, femeninos y naturales

cuenta con muchas ventajas: eleva la altura, estiliza la figura, combina con cualquier color y tejido y sirve para cualquier situación. Realzan tanto un vestido negro como unos 'shorts' vaqueros, faldas, pantalones, leggins y vestidos de gala.





Con plataforma

los estilistas coinciden en decir que el nude es "el nuevo negro" Como este tono (también llamado maquillaje) simula la patina de la piel, son aptos para combinar con prendas de cualquier color: los clásicos (negro, blanco, rojo, azul, verde), gamas en pastel, ocres y grises e incluso colores vivos como el amarillo, el color menta, etc.





Peep-tode

el resultado es una elegancia natural, muy sutil, y su gran ventaja es que combina con todo, sirven para cualquier situación y cualquier prenda. Otra de las ventajas de los zapatos nude es que, como dan la sensación de que son una extensión de la pierna, pasan desapercibidos y ceden el protagonismo a la prenda de vestir, así que son especialmente recomendables para vestidos llamativos o con complicados estampados, difíciles de combinar en otras circunstancias.





En forma de sandalia

una opción muy primaveral es llevar también prendas de color nude, consiguiendo lo que es llamado en el mundo de la moda un 'total look'. Y no solo combinan con colores lisos, sino con toda clase de tejido y estampados: a rayas, a cuadros, de flores, etc, tanto para invierno como para media estación.





Clasico de salon

cerrado, de tacó medio y suela baja. La peculiaridad de esta clase de zapatos es que aporta una sensación de naturalidad, como si la persona fuera descalza, de puntillas, pero eleva su altura, hace las piernas más largas y delgadas y estiliza la figura.

Botas nude