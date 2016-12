Zielinski dijo que decidió renunciar en Racing en el entretiempo ante Unión

Ricardo Zielinski, ex director técnico de Racing Club, reveló ayer que tomó la decisión de renunciar en el entretiempo del partido del último sábado ante Unión de Santa Fe que terminó en derrota por 1-0.

"En el entretiempo le dije a mi cuerpo técnico que me iba y me tomé el día para analizarlo para que no fuera una decisión en caliente", dijo Zielinski, quien finalmente anunció su salida de la "Academia" el domingo.

"Después de ese partido, lo que vimos no le gustó a nadie", agregó Zielinski, quien apenas dirigió 14 partidos al equipo albiceleste.

El "Ruso" explicó que en Racing no se "amerita" perder tres partidos seguidos y que no encontró "las respuestas" que pretendía.

"Quiero desmentir todo lo que se dice. Se hablaba de un conflicto con (Lisandro) López y (Luciano) Aued pero fueron los que más me rindieron", aclaró el DT en diálogo con radio Continental.

"Encontramos un plantel en un proceso de transición y con jugadores que no tuvieron el nivel que esperaba pero no les puedo reprochar nada", agregó el ex DT de Belgrano de Córdoba.

Luego de descartar la hipótesis de una mala relación con el plantel, Zielinski contó que el entorno y las críticas influyeron en la decisión.

"Desde el primer día hasta el último nos rompieron los 'quinotos'. Me pudrí de escuchar gente decir que soy defensivo, desde que llegamos nos criticaron con que tiraba el equipo atrás pero fuimos sumamente ofensivos", afirmó.

Más allá de las explicaciones, Zielinski deslizó que existieron otras razones por las que decidió dejar el cargo.

"Las razones más importantes son las que dije y las otras morirán conmigo", concluyó el entrenador.