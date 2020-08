20 nuevos fallecimientos para totalizar 2.722 muertes

En tanto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta mañana que "cada día que pasa tenemos más casos y eso tensa y estresa un poco más el sistema de salud", pero aseguró que "la gente está muy saturada y cansada, y hay gente que no puede cumplir de manera estricta la cuarentena" por la pandemia de coronavirus.

"Hay una velocidad contenida de crecimiento pero siempre en crecimiento, por eso, obviamente, cada día que pasa hay más casos y eso tensa y estresa un poquito más el sistema de salud", dijo el ministro.

"Estamos en el momento más intenso de la actividad epidémica y necesitamos pasar estas semanas por delante", afirmó Quirós en una conferencia de prensa para brindar datos de la evolución de Covid-19 en la Ciudad, en la que volvió pedir "evitar encuentros sociales en lugares cerrados".

Durante la conferencia de prensa de hoy, en la que el Gobierno porteño brinda un reporte sobre la situación del coronavirus en la Ciudad, Quirós pidió "evitar al máximo esos encuentros, estamos discutiendo si salir a correr o abrir un negocio, que está demostrado que son seguros, y lo que está pasando es que la gente ya no puede sostener la idea de no ir a visitar a un amigo, un vecino o un familiar, de esto no se sale buscando culpables sino reflexionando".