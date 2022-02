A los 60 años, murió el "Chino" Arturo

“Lamento profundamente la partida del “Chino” Arturo. Hoy nuestra ciudad pierde a uno de sus mejores fotógrafos y reporteros gráficos, además de una excelente persona. Mis condolencias a sus familiares y amigos”. Con este tuit, el viceintendente de Comodoro, Othar Macharashvili, confirmaba poco antes de las 16 la infausta noticia.

En la década del 90, Raúl Oscar “Chino” Arturo trabajó en Diario El Patagónico. Hacía entonces su primera experiencia como reportero gráfico. Aprendió de los mejores, entre ellos el inolvidable Francisco “Lito” Ulloa. Luego la vida lo llevó por diversos caminos y este martes falleció a los 60 años. Estaba internado desde comienzos de mes. Hace poco más de ocho años había recibido un trasplante de riñón. El donador fue su hermano.

Ese hecho lo marcaría en los últimos años. Tanto, que se convertiría en un divulgador acerca de la importancia que implica dar vida a través de la donación de órganos.

El “Chino”, como se lo conocía popularmente y a través de su extensa trayectoria laboral, era ampliamente reconocido y querido en los más diversos ámbitos, uno de ellos la peña que supo presidir en su momento, para demostrar que también en esta parte del país había hinchas de Estudiantes de La Plata. Aún se recuerda aquella imagen de diciembre de 2006, cuando el “Pincha” le ganó la final al Boca de Lavolpe y un puñado de eufóricos festejaba en cercanías de la ex ENET 1, entre los cuales por supuesto estaba “el Chino”. Ese festejo se volvería familiar en los siguientes años.

“Lo de mi hermano fue un acto de amor. Para mí es un héroe. Tuvo el coraje de ser donante”, repetiría luego el “Chino”, quien luego de superar procesos traumáticos como los de cualquier paciente renal; de estar “atado” a una máquina y de dar todo para ganar, decidió dejar en cero el cronómetro y dar de nuevo, ya con otra visión de lo importante.

Para el “Chino” la clave fue la fe; la confianza en el personal médico que intervino y, sobre todo, los cuidados previos a los cuales se había sometido.

Para cualquier paciente renal, abandonar la diálisis implica una suerte de liberación, una rotura de cadenas. “Me siento fantástico; no tener que atarme a una máquina para poder vivir bien. Después de todo lo que pasamos, comprendí que uno a veces se preocupa por cosas que no tienen sentido. Me conectaba cuatro horas, salía todo roto y derecho a acostarme. Eran todos días perdidos”.