A los tiros en la puerta de un jardín de infantes

Fueron momentos de pánico y desesperación los que se vivieron el jueves poco después de las 17 horas, en el jardín de infantes “Huellitas Sureñas” ubicado en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Fue luego de que docentes y porteras tuvieran que arrojarse al suelo tras escuchar, a escasos metros del establecimiento, disparos de armas de fuego.

Llegó la policía y el personal de la institución lograron salir custodiadas por los efectivos de la Seccional Séptima. Los padres denuncian que no se trata de la primera vez que sucede este tipo de hechos y exigen medidas de seguridad.

“Más de tres veces ya que han estado sucediendo hechos afuera del jardín que involucran disparos, ya en dos ocasiones en el horario en el horario de los niños, los nenes asustados teniéndose que tirar a el piso y esconderse, los autos de las seños afuera se los encuentra con balas que perforaron” expresó una de los familiares.

“En cualquier momento y ojalá no suceda ingresa un disparo al jardín, la policía ya no nos da pelota y hace oídos sordos y no hay manera de cuidar la integridad de los niños solo que tirarse al piso y nada más” denunció.