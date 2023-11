A un año del Mundial, volvé a emocionarte

ELIJO CREER

Desde el jueves 7 de diciembre, estrenándose simultáneamente con salas de todo el país, se exhibe el film documental sobre el Mundial 2022 realizado por Augusto De Antoni, con narración de Ricardo Darín. En el Mundial de Catar, la selección argentina escribirá una historia que quedó grabada por siempre en los anales del fútbol. Cada partido es una explosión de emoción, con el capitán argentino como protagonista central y una generación de jugadores dispuestos a dar la vida por él y por su selección. Con toda una nación detrás, confiando ciegamente en el equipo, el film es el testimonio de una odisea futbolística que está devolviendo a Argentina al camino que su historia y su patrimonio merecen. Con entrevistas de primera mano a los protagonistas y un viaje a través de la pasión de los aficionados, la película narra una gesta que permanecerá para siempre en la memoria de la gente.

“Es un momento emotivo que nos retrotrae al instante más feliz de todos los argentinos y argentinas”, dice Claudio Tapia, presidente de la AFA. “Nos emociona revivirlo y compartirlo con la audiencia. Un reflejo del fervor de los 45 millones de argentinos que salieron a las calles el 18 de diciembre. Va a mostrar muchísimas cosas, pasajes de todo lo que se vivió en todo ese Mundial tan maravilloso que nos hizo tan felices a todos. Así que no queda más que invitarlos a ver la película de la AFA”. En el filme se puede ver la intimidad del plantel en este logro como nunca se vio, donde se entrevista al cuerpo técnico y a las figuras de la selección que hicieron posible el título. La película cuenta con testimonios de figuras emblemáticas como Lionel Messi, Dibu Martínez, Di María, Otamendi, De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Montiel, Scaloni y Claudio Tapia, entre otros, y se proyecta en más de 300 salas de cine en todo el país.

“Ya cuando le llega a Leo es cuando empiezo a correr un poco porque es un 99.9 que no la pierde”, dice Di Maria. “Veo que le llega a Julián y al toque se la da a Alexis, y yo ya había comenzado a correr desde antes. Más que nada porque tengo 35 y un poquito de experiencia, sabía que había que salir antes. Ahí empecé a acelerar, a acelerar con la cabeza de que iba a llegar a la pelota y cuando mete el pase perfecto ahí, ya había visto antes del partido algunas imágenes del arquero que siempre salía muy abajo a intentar tapar lo más rápido posible. Como venía intenté pegarle de sobrepique para poder meterla en el segundo palo”.

Rodrigo De Paul, uno de los mejores socios de Lionel Messi, también muestra orgullo por lo conseguido y en especial por la conexión que lograron con el público argentino. “No lo puedo creer”, dice. “Le quiero sacar fotos todo el tiempo, le quiero dar besos. Me siento muy privilegiado de ganar la Copa del Mundo. Sé que no es para nada fácil y que son logros que no voy a vivir nunca más. Haberla traído y de ver la alegría de la gente cuando la ganamos para mí fue el premio mayor. Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte. Uno busca la felicidad todo el tiempo y hay muchas veces que nunca la encuentra. Y uno tener el poder de hacer feliz a tanta gente es un privilegio que no hay manera de explicarlo. Hicimos felices, los hicimos olvidar de sus problemas y los quilombos que existen en el mundo, Fueron muy felices no sé si por una hora, por dos días o si todavía lo son, pero les sacamos una sonrisa a mucha gente que lo necesitaba. Y eso es espectacular”.

Título original: Elijo Creer

Género: Documental deportivo

Origen: Argentina

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora 42 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Augusto De Antoni

Guión: Martín Méndez

Producción: Víctor Santa María, Gonzalo Arias, Sebastian Rollandi, Mariano Suez

Narración: Ricardo Darín Música: Juan D’Eramo Montaje: Mana García

MUCHACHOS

LA PELÍCULA DE LA GENTE

Desde el jueves 7 de diciembre, estrenándose simultáneamente con salas de todo el país, se exhibe el film documental sobre el Mundial 2022 realizado por Jesús Braceras, con narración de Guillermo Francella, en base a un cuento de Hernán Casciari, autor de “La valija de Messi”. Con el sello de los hermanos Pol y Agustín Bossi junto a su padre Pablo, esta producción de Pampa Films cuenta con videos inéditos proporcionados por la FIFA, material audiovisual generado por seguidores de la selección argentina de fútbol -hasta hoy desconocidos- e influencers que pudieron disfrutar del Mundial desde los imponentes estadios de Qatar como Momo, Markito Navaja, Marti Benza, Fran MG, Owen Pelle, El Pabellón, Joaco Lopez, Morena Beltrán, Nico Occhiato, Alfre Montes de Oca -de Paren La Mano- y Alaska.

“La intención fue armar un dream team para poder crear una experiencia cinematográfica que esté a la altura de la fiesta que será el 18D, cuando se cumpla un año de la obtención del título festejado por gran parte del mundo”, dice el productor Agustín Bossi. “Queremos revivir en la pantalla grande esos 30 días de emociones inolvidables”. “Ponerle mi voz a este maravilloso proyecto me hizo revivir cada momento de ese diciembre atípico que quedará para la eternidad en nuestra piel”, añade Francella. “Festejar con calor, sentir como en las calles se replicaba la emoción que venía desde cada estadio, con abrazos entre desconocidos, unidos en una única pasión y la 9 de Julio colmada de punta a punta, son algunas de las cosas que quedarán guardadas para siempre en nuestra memoria y que están visibles en esta película que nos invita a repetir sin parar: ¡Hermoso aniversario ¿verdad?!”.

“Muchachos, La Película de la Gente” es mucho más que un film. Es una experiencia cinematográfica que a través de videos obtenidos mediante la convocatoria a argentinos en todo el mundo y material inédito con tomas de drone de los festejos y de la llegada de la Selección, lleva al público a ese diciembre eterno donde las calles se tiñeron de celeste y blanco. La voz de Francella acompaña al espectador a revivir las risas, sufrimientos, causalidades, cábalas, locuras y alegrías. Desde Chañar Ladeado a Londres; de Tupungato a Beijing; desde las calles silenciosas de los pueblos rurales de Argentina hasta los bulliciosos estadios de Qatar, se muestran historias de lágrimas, pasión y gloria de un país que soñaba con la tercera estrella.

“La idea es que las salas de cine, que son el lugar con más herramientas para permitir poder volver a sentir todo lo que nos pasó durante el Mundial de Qatar, se vuelvan microestadios”, explica Braceras. “Ese templo, de pantalla gigante y sonido en altísima calidad, es lo que va a permitirnos poder revivir y repetir esas sensaciones que parecen inolvidables, pero que pueden haberse perdido entre tanta euforia. Pero ya sabemos que a la mejor hinchada del mundo no hay forma de callarla, así que la preparamos para que se pueda ir a la sala a alentar”. “Todo eso tenía que estar hilado por una voz narradora que fuera experta en transmitir sentimientos”, dice Pol Bossi sobre la pluma de Hernán Casciari, autor del relato sobre este camino a la gloria. El equipo de guión cuenta además con la participación de Ernesto Tenembaum, cuya lupa periodística atraviesa todo lo sucedido ya no sólo a nivel deportivo, sino también social.

Título original: Muchachos, La Película de la Gente

Género: Documental deportivo

Origen: Argentina

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora 40 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Jesús Braceras

Producción: Pablo Bossi, Pol Bossi, Agustín Bossi

Narración: Guillermo Francella

Montaje: Inti Nieto, Luz López Mañe, Santiago Parysow