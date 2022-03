A Viviana Canosa no le hace caso ni la hija

Una vez más, la conductora cuestionó el uso del barbijo y contó que le pidió a su hija que no lo use más.

Viviana Canosa volvió a generar polémica por el uso de barbijo. La periodista analizaba en su programa que en la Ciudad de Buenos Aires desde este lunes ya no exige el uso del barbijo en las escuelas porteñas.

Tal como ya se había anticipado, la medida que hasta el momento solamente regía para los niños que cursan desde jardín de infantes hasta el tercer año de la primaria, desde esta semana se hizo extensiva para los alumnos del resto de los niveles.

En ese sentido, Canosa contó que le dijo a su hija Martina que ya no usaría el barbijo y la respuesta de la pequeña la sorprendió. "Nos enloquecieron con ese barbijo. Le dije a mi hija que es opcional así que ya está, te lo vas a sacar y me dijo: 'veo mamá'. Y yo con un nudo le digo: 'veo no Martina; te vas a sacar el barbijo porque ya no es obligatorio'", contó la conductora.

"Nos cagaron los primeros años de nuestros hijos; eso no tiene perdón", sentenció Canosa.