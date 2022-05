"A vos no te va nada mal, Oscarcito": ida y vuelta entre Ruggeri y Luciana Rubinska

Oscar Ruggeri volvió a ser noticia por un contrapunto por cuestiones políticas que tuvo con su compañera de canal, Luciana Rubinska. Mientras se llevaba a cabo el pase de los programas ESPNF90 y ESPNF360, los panelistas fueron muy irónicos y el cruce no pasó desapercibido en las redes. No es la primera vez que el Cabezón se refiere de una manera crítica al Gobierno por sus medidas y a los políticos en general.

Todo comenzó por una broma entre Oscar Ruggeri y los conductores Sebastián Vignolo y Mariano Closs. El ex defensor de la selección argentina bromeó con el Pollo por los supuestos privilegios que le brinda la producción al relator, con el aire acondicionado como foco. “No sabés lo que fue el aire al principio, Mariano... Le preparan el salón para él. Menos cuarto tenemos que estar para ponernos estos aparatos, pero él no (por Vignolo). Nos ponen el aire violento y cuando viene él, lo regulan. Es una cosa de locos”, fue el dardo del Cabezón.

“No, les voy a decir que mientras el señor dice eso, yo estoy viendo el programa de Mariano para producir... No voy a estar contando todo. Él está sentadito acá y nosotros estamos viendo por dónde vamos produciendo”, fue la ácida respuesta del Pollo. A los que Closs, se sumó: “Y él (por Ruggeri) juega con la capitanía”. Vignolo agregó: “¿Y quién se lleva después los logros?”. Y Mariano también: “Las luces de la calle Corrientes son de él”. Todo bajo clima jocoso.

Sin embargo, Ruggeri fue más allá y bromeó con el dinero: “¿Quién se la lleva? El Pollo. Y a fin de mes, que es lo más importante”. Mientras el resto de los panelistas reían, Vignolo aclaró: “Nooo, nooo. La estrella acá sos vos”. Y el Cabezón continuó: “A fin de mes, pi pi pi pi el bolsillo”.

En ese instante, Luciana Rubinska lanzó una ironía que cortó el ambiente y que el propio Ruggeri no dejó pasar. “Y a vos no te debe ir tan mal, Oscarcito.”. Durante un momento, hubo silencio. “Ojo”, atinó a decir el Pollo como adelantando la que se venía. Closs con cara de que el Cabezón iba a levantar temperatura. “Se lo merece”, aclaró la periodista que también trabaja en C5N, un medio más afín del Gobierno.

Y lo que se esperaba y todos temían, sucedió. “Por favor, con vos... Que hay cada comentario, cada cosa que me agarra... Un poquito de... Me transpira el cuerpo”, lanzó Ruggeri, con clara intención política en sus palabras. Closs advierte que el Cabezón iba a volver con críticas hacia el Gobierno. “No, tendríamos que irnos porque Diego hizo así, frenó y se fue (por el invitado Diego Torres)”.

“Con las cosas que nos pasan, me hacen transpirar un poquito”, siguió Ruggeri. “La culpa es tuya, Sebastián...”, ironizó Closs. “La culpa es... No, qué de nosotros. La culpa es de los que manejan y administran. No nosotros, qué tenemos que ver nosotros. No tenemos nada que ver. El tema es el que administra, nosotros pagamos los impuestos, después el que administra, administra”, lanzó el ex capitán de la selección argentina.

La escena se cerró con una risa pícara de Closs y el Pollo Vignolo tapándose la cara. “Penélope”, canta el Pollo, en alusión a la nota que se viene y la popular canción de Diego Torres.