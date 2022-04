Abogada rionegrina instaló un estudio jurídico callejero y es furor

Ornella Antonelli es una joven abogada rionegrina que decidió salir a los barrios para ofrecer una asesoría legal gratuita para mujeres en situación de vulnerabilidad social, en su gran mayoría víctimas de violencia de género o que se encuentran reclamando el pago de la cuota alimentaria para sus hijos. Se instaló con una mesa en un barrio popular de Choele Choel y el éxito fue tal que ahora la solicitan de toda la provincia.

La convocatoria para el estudio jurídico callejero inició a través de su cuenta personal de Facebook en el que Onella escribió que iba a salir a la calle para acercarse a la gente que más lo necesita, y poder ayudar de forma solidaria.

"Se gestó la idea del estudio callejero. Hoy fue el primer día de asesoramiento a mujeres por cuota alimentaria y/o violencia familiar. Ojalá pueda ir a todos los barrios de Choele y llegar a otras localidades. Estén atentas que seguiremos el recorrido", comentó en su primera publicación con una foto de su mesa en la entrada 22 del barrio Mansilla, un complejo de monoblocks.

Ornella es oriunda de Choele Choel y hace algunos años se fue a La Plata para estudiar abogacía. Luego de recibirse volvió a su ciudad natal para desarrollarse profesionalmente y decidió ayudar a sus vecinas.

"La publicación del estudio jurídico callejero tuvo una enorme trascendencia y me están llamando de muchas otras ciudades. Esto nació para Choele, pero ya fijé fechas para visitar Belisle, Darwin y Chimpay.

"Todo arrancó en una tarde de mates con unas amigas, y una de ellas vive en el barrio Mansilla. Desde su ventana siempre le decía que tenía ganas de estar ahí asesorando a las vecinas. Y me dijo, bueno, lo hacemos. Me preguntó qué necesitaba, y le pedí mesa y sillas, pusimos fecha, publicamos y fuimos. Ese día se acercaron 18 mujeres, mamás, y pudimos atenderlas a todas. El asesoramiento es personalizado, es agotador porque es un trabajo arduo", contó en diálogo con LU19.

Dijo que en el caso de Belisle se puso un límite de 10 turnos para su visita y se agotaron en menos de una hora.

"Tengo una casilla rodante y no descarto salir y recorrer los pueblos más alejados en ella", comentó. Dijo que durante la asesoría y los días previos sólo recibió apoyo y mucho amor tanto de colegas, como de las personas que se acercaron hasta el lugar.

Agregó que hubo algunas críticas por parte de abogados de Choele Choel diciendo que la atención gratuita les quita trabajo, pero remarcó que ella sólo asesora, no sigue las causas.

"Amo mi trabajo, esto es una forma de devolver lo que recibo diariamente. Gracias a todos los que compartieron la publicación, gracias a las mujeres que confiaron en mí y me acercaron sus dudas. Gracias a Yoana Campo que me empujó a arrancar, a Anto Gallardo que dijo el jueves puedo y se sumó, a Ariana D'Ascanio que acompañó en todo momento, a Maca Luis que me prestó las sillas y la mesa para armar todo, a mis mamá Rossana Castillo y mi papá Eduardo Rafael Antonelli que cuidaron a mi bebé. Gracias", escribió en su Facebook tras la primera atención callejera.

Fuente: LMNeuquén